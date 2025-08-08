快訊

曾任社工入私娼寮搶救雛妓 檢察官黃怡君提醒兒少拒拍性影像

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部次長呂建德（左）頒發兒少性剝削防制有功人士講座給花蓮高分檢檢察官黃怡君（右）。記者林琮恩／攝影
兒少性剝削防制條例因應國內人口販運、雛妓問題而設，今年立法滿30周年。花蓮高分檢檢察官黃怡君，法律系畢業後，曾任婦女救援基金會社工，多次進出私娼寮搶救淪為雛妓的弱勢少女。如今，雛妓在台灣幾乎不復存在，取而代之的是兒少性影像販賣，黃怡君也從與弱勢兒少站在一起的社工，轉為除奸懲惡的檢察官，她認為，法律不論如何嚴謹，傷害都已造成，唯有透過宣導，教育年輕男女勿輕易拍攝性影像，才是防治之道。

黃怡君說，為搶救雛妓，婦女團體不僅要與黑道搏命，從私娼寮搶計出來的孩子，過去沒有法律依據可安置，將孩子交回給父母，經常會被老鴇帶回去再次淪為雛妓，後來在民間倡議下，修正兒少福利法，讓救出的孩子有安置之處，許多兒少國小畢業後就被賣到私娼寮，因此後續又設置兒少性交易防制條例，設置中途學校，作為被救援兒少中途安置處所，同時協助他們重塑生活習慣，補強欠缺的義務教育。

「與其讓我被伯父白白的幹，為何不去給別人幹還有錢賺。」黃怡君說，她永遠記得某位被救出的雛妓，如此對她說。民國70年代，人口販賣情況興盛，許多孩子看似自願為娼，實際上是因為家內亂倫，離家出走又沒有一技之長，最終淪為私娼寮的雛妓，在一坪半的簡陋木板房中生活，且一旦進入私娼寮，若無人營救，在化身藥局、檳榔攤等「顧口」把風下，少女幾乎終身無法脫離，宛如與世隔絕。

黃怡君說，私娼寮幾乎密不透風，外人要接近非常困難，她與其他社工，曾利用聖誕節，假扮成傳福音的基督徒，將救援電話寫在福音傳單上，交給困在私娼寮的雛妓，或利用嫖客同情心，協助聯繫，找來警力解救她們。

後來黃怡君擔任檢察官，擔任社工的經歷讓她更貼近受害兒少，還曾因此破獲大宗人口販運案件，「做了社工才知道，我們都是好命的人，社會底層有太多看不到的陰暗角落。」

隨社會演變，人口買賣情況減少，性影像則逐年攀升。黃怡君說，兒少性剝削法律規定愈來愈嚴格，罰則也愈來愈重，但通報案件仍層出不窮，站在檢察官立場，認為動用到法律，表示兒少傷害已經造成，且兒少性影像即使會依規定要求沒收、下架，但一經上傳，哪些人持有影像，通常已不可考，必須透過教育，讓兒少了解，即使在親密的對象，要拍攝性影像、裸露身體，不論男性、女性，都必須謹慎思考。

花蓮高分檢檢察官黃怡君說明她擔任婦援會社工時，為搶救雛妓繪製「家系圖」，了解個案家庭彼此關係。記者林琮恩／攝影
