兒少條例立法30年⋯性影像如同「數位人口販運」 衛福部以AI主動巡網

「兒少性剝削防制條例」今年立法滿30年，該法前身「兒童及少年性交易防制條例」因應當時國內人口販運、雛妓等剝削兒少行為，於84年訂定。衛福部統計，舊法時期，兒少被害型態以對價性交、坐檯陪酒為主，106年修正為兒少性剝削防制條例後，增訂的兒少性影像犯罪成為最大宗樣態，每年案件數達3千餘件。衛福部保護司長張秀鴛說，兒少性影像本質上即是「數位人口販運」。

兒少性交易防制條例時期，每年通報案件數約落在300至500件，兒少被害型態以對價性交、坐檯陪酒為主，106年開始，兒少性影像成為兒少性剝削犯罪樣態大租，113年全國共3582件兒少性剝削案件，拍攝、製造兒少性交或猥褻行為之物品案件數達3071件，占比86%。隨科技、社群平台發達，兒少性影像案件通報大增，光是114年上半年，衛福部就收到629件通報案，影像散布至2102個網址。

立法院去年通過兒少性剝削防制條例修正案，賦予主管機關主動巡查權力，防堵兒少性影像流竄。張秀鴛表示，兒少性剝削防制法從防止人口販運、對價性交易起步，如今隨手機使用普及，台灣人口販運已從實體販運，轉變為數位人口販運，兒少性影像被不肖人士集團化買賣，且一經上傳將不斷被轉傳，衛福部已完成招標，委託國內廠商以人工智慧（AI）科技，主動巡網下架兒少性影像。

衛福部前政務次長李麗芬在擔任展翅協會秘書長任內，推動兒少性交易防制條例轉型為兒少性剝削防制條例。她表示，兒少保護沒有終點，隨社會變遷、科技發展，兒少性剝削形式將不斷變形，公部門必須以更快速、準確方式因應，基於兒少處境、需求不斷倡議，讓大眾更了解兒少性剝削，免於淪為加害人，法規也要不斷修正、加嚴，成為保護兒少的堡壘。

婦女救援基金會104年起設置兒少性影像被害人諮詢專線，執行長杜瑛秋說，103至114年間，基金會服務兒少性剝削個案兩造關係，以不曾見面網友為最多，占比達46%，其次則是前任或現任親密關係者，占18%。兒少性剝削型態，從早期逼迫少女成為雛妓，強迫性交易，轉換為陌生人騙取兒少性影像，各界必須提高警惕。

衛福部政務次長呂建德痛批，對兒少為性剝削者簡直「禽獸不如」，打擊兒少性剝削「是一場價值的戰爭」，兒少性剝削存在雙重結構性壓迫，是權力上的壓迫，也是成人對未成年的壓迫，除法律不斷修訂外，也要推動民眾價值觀改變，衛福部將與民間共同努力，因應網路世界中，不斷變化的性剝削樣態。

衛福部8月8日至10日在瓶蓋工廠台北製造所舉辦特展，將兒少性剝削防制工作的發展歷程，做系統性的整理與介紹。除了有十面巨型展版帶領民眾穿越30年歷史之廊外，為了彰顯我國兒少性剝削防制工作是公私協力推動的成果，並特別邀請民間團體設置各單位服務成果展示與互動式遊戲。