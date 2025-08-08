父親節星空禮物 抬頭看仙王座、行星列隊還有英仙座流星雨

今天8月8日是父親節，台北市立天文館分享8月非常適合觀賞仙王座，它是在夏秋交替的夜空中守護星座家族的父親，父親節前後的清晨還能欣賞到「行星列隊」，下周二還會有達到極大值的英仙座流星雨。

天文館表示，在希臘神話中，仙王代表著責任、犧牲與守護家庭的力量，如同父親堅實的形象。

天文館說，在天文學上，仙王座同樣意義非凡，其中的仙王座δ（造父一），是人類歷史上第一顆被發現的「造父變星」，它距離地球約900光年，亮度在3.5至4.4等之間變化，周期約5.34日。

館方指出，由於造父變星的亮度變化周期與發光強度之間有精準的關係，天文學家得以用它來測量從銀河系到遙遠星系的距離，開啟探索宇宙規模的新篇章。

天文館表示，仙王座8月非常適合觀賞，天黑後即出現在東北方，在星空中形成一個易於辨識的五邊形，就像一座樸實的房子或鉛筆頭的形狀，整夜可見，是夏秋交替間認識星座的絕佳對象。

天文館也說，今年父親節前後的清晨4時許，還能欣賞到「行星列隊」，木星、金星、天王星、海王星與土星依次橫跨天空。其中-1.9等的木星、-3.9等的金星和0.7等的土星肉眼可見，但5.7等的天王星和7.8等的海王星則需藉助雙筒望遠鏡或小型天文望遠鏡才能觀賞。

不只仙王座及行星列隊，天文館預告今年的英仙座流星雨預計8月12日達到極大期，但它的活躍期自7月17日持續至8月29日，因此本周的父親節假期也有機會捕捉到劃過天際的流星。