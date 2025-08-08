薪資待遇、人力配置成醫師離職兩大因素 工會盼政府終止「慢性自殺」

醫師從醫院出走潮不斷，甚至不少醫學生畢業後直接投入醫美或自費診所，醫師社群 APP「A-Pen」今發布調查，揭露「薪資待遇」和「人力資源配置」導致醫師滿意度低、離職意願高的兩大殺手鐧。台北市醫師職業工會呼籲主管機關正視，否則形同「慢性自殺」。

「A-Pen」近期針對不分科醫師、住院醫師及主治醫師，一共調查142位，該APP社群公司「醫知彼」執行長、醫師葉淨元指出，醫師職涯選擇時，除薪資與訓練，職場文化和人力配置透明度也日益關鍵，許多醫師希望清楚了解院所真實情況。

調查以滿分五顆星為評等，根據「不分科醫師」調查，葉淨元表示，這類族群中四成最重視職場文化，其次是訓練品質，凸顯新生代醫師對友善職場的強烈渴望，留任意願為三大類職級最低，僅26%受訪者願意留任，並且在「員工福利」滿意度上，僅獲 2.6 顆星，為三大職級中最低。

不分科醫師面臨高工時，有醫師提到「國定假日值班時工作負擔常遠超平日，但補休制度設計未必能完整反映實際付出，讓人感受制度有優化空間。」同時，調查顯示，醫院內部的資訊系統穩定性、直覺性與效率也是醫師決定去留的重點，顯現新生代醫師對職場文化的深切期待與現實的落差。

屬於醫療體系重要戰力的住院醫師的報告，則呈現「薪」酸及留才挑戰。葉淨元分析，住院工時雖跟不分科醫師相近，落在60至80小時，但「薪資福利」評級卻僅有 2.6 顆星，是三大職級中最低。另外，在是否推薦留任自身醫院答案兩極，凸顯各院所訓練品質落差極大；其中不考慮留任的主因多為「該醫院無專科容額」或「對醫院不滿」。

在主治醫師部分，「薪資福利」平均滿意度僅2.8顆星，「人力資源配置」只有 2.9 顆星，反映臨床人手不足的窘境，科別間缺乏合作。但職場人際滿意度卻高達3.8顆星，顯現同儕支持與良好領導在巨大壓力下，成為主治醫師獲得慰藉與持續投入的重要力量，其中「工作時數與負擔」為中等偏上水平，顯示請假排休的靈活性與協調程度相對令人滿意。

合作調查的台北市醫師職業工會指出，這份調查反映出醫師在職場面臨的壓力與不滿。不同職級的醫師在其職涯發展階段中，對職場的評價牽涉組織文化、各科資源分配、發展機會、工時與薪資結構等多重因素，往往有不同的權重，對於政策推行者非常值得參考。