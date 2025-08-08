新北安置機構疑兒少性侵案 衛福部將釐清機構責任

快訊

中央社／ 台北8日電

新北議員踢爆多童疑在安置機構遭其他孩童性侵。衛福部社家署今天表示，將釐清是否須追究機構責任。保護司長張秀鴛指出，此類受害者應比照性犯罪加害人，提供高強度治療。

民進黨新北市議員鄭宇恩今天說，接獲家長陳情，孩童疑在安置機構內遭其他孩童性侵，經查有多起案件。新北市社會局表示，機構工作人員發現後主動通報，立即啟動調查及輔導。

衛生福利部社會家庭署代理署長周道君今天接受媒體電訪表示，新北市政府已經啟動對這些小朋友的處遇，其中有些小朋友是緊急安置，因此也會按照緊急安置程序進行安排，若現有環境中已經不適合，新北也已經啟動評估，是否需要轉換安置環境，社家署也與新北市政府密切聯繫中。

根據鄭宇恩說法，在K童向生輔員反映遭H童性侵後，機構將K童改至獨居房，卻仍替H童安排室友，導致後續Y童受害。對此周道君表示，新北市政府目前仍在調查，機構安排是否造成小朋友有重複加害狀況，若有進一步調查結果，會再釐清是否需要追究機構法律責任。

周道君指出，目前掌握確實有小朋友在環境影響下，從被害人轉變為開始有加害行為，不過因為涉案小朋友人數有相當數量，加上調查過程中也需要注意保密性、給予孩童安全環境，因此不會設定期限，但一定會用最快速的方式做調查。

至於機構是否未盡通報責任，周道君表示，若機構確實應通報而未通報，即涉及違反「兒童及少年福利與權益保障法」規定，可依法開罰；不過究竟是小朋友沒跟機構反映，還是向機構反映了機構卻沒有通報，新北市政府仍在釐清中。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛今天出席「114年度兒少性剝削防制立法30週年特展開幕暨頒獎典禮」記者會，並接受媒體聯訪表示，孩子從大約小學5年級開始，就會開始有摸下體等性探索行為，但過程中因被性侵的孩子可能也會有性快感，因而有「我也可以給另一個人恩惠」的錯誤觀念，轉變為加害人。

「這個觀念是非常非常的錯誤」，張秀鴛指出，安置機構更需要建立孩子身體界限跟尊重觀念，否則孩子未來恐變成「大狼」，還有性傳染病傳播之虞。因此不只要啟動被害人心理輔導，更應該比照性犯罪加害人，提供較高強度的治療，將與新北市家暴暨性侵害防治中心，共同提供加害人、被害人適當輔導。

