銀髮不等於退場 亞東醫院推一站式認知功能檢測

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
失智症危險因子互動遊戲，能練習動動腦。圖／亞東醫院提供
失智症危險因子互動遊戲，能練習動動腦。圖／亞東醫院提供

台灣正面臨高齡海嘯，「爸爸最近走路好像比較慢？」「媽媽是不是又忘記已經吃過藥？」熟悉的日常對話，藏著健康警報的蛛絲馬跡。亞東醫院副院長張至宏說，高齡化腳步不等人，能做的是在「還來得及」的時候，對長輩多些了解。

亞東醫院團隊今天起至10日參加「高齡健康產業博覽會」，集結逾15個科部團隊，透過健康講座等方式與民眾互動，主題涵蓋記憶、視力、骨骼、營養、睡眠到情緒。

「最近怎麼老是忘東忘西？」這或許不是單純老化，而是大腦在求救。張至宏說，長者最關切的認知退化問題，亞東醫院失智中心設計「一站式認知功能檢測」，結合迷你測驗與風險評估，幫助長輩及早發現記憶退化徵兆，打造友善失智生活圈。

長輩走路變慢、膝蓋疼痛、視線模糊等，這些日常變化，可能是骨質疏鬆或眼疾的早期徵兆。亞東醫院骨鬆中心、復健科與眼科醫師推出「動靈不卡」主題活動，透過「足踝骨密度快篩」、「站立式輪椅試乘」與「眼壓檢測」等互動體驗，讓民眾了解自身健康狀況。

高齡化與少子化衝擊下，照顧長輩是社會必須共同面對的挑戰，亞東醫院精神暨心身醫學部以綠色處方為概念，推出如「青草按摩槌手作」與「園藝療癒」等療癒活動，透過自然手作，打開長輩情緒出口，重拾生活的節奏與安心感。除心理照護，護理部也啟動「Home Easy Go 陪伴出院計畫」，從住院到返家照護無縫銜接，減輕家屬照顧壓力。

張至宏說，參展不只是展示醫療科技，是希望讓醫療走出診間、走進家庭，從認知預防、體能促進、心理支持到遠距照護，展區設計融入講座與互動體驗，邀民眾與長輩參與，讓長輩口中的「我很好」，不再只是安慰，而是「我真的很好」。

亞東醫院團隊今起至10日參加「高齡健康產業博覽會」，透過多元的衛教講座，讓醫療走出診間、走進家庭。圖／亞東醫院提供
亞東醫院團隊今起至10日參加「高齡健康產業博覽會」，透過多元的衛教講座，讓醫療走出診間、走進家庭。圖／亞東醫院提供
亞東醫院推輕鬆一站式檢測，及早發現記憶小警訊，守護長輩健康。圖／亞東醫院提供
亞東醫院推輕鬆一站式檢測，及早發現記憶小警訊，守護長輩健康。圖／亞東醫院提供

