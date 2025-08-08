楊柳颱風接近「台灣東方海域」機會中等偏高 觀察能否撐過強風切區

楊柳颱風未來預測變數很大，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，從大尺度環境場來看，目前MJO（季內震盪）活躍於印度洋，西太平洋副高強勢、缺乏西南季風支援等，因此西太平洋環境較乾、風切較大，暫不利於颱風明顯發展。從颱風本身環流來看，環流較小的颱風受環境因素影響較大，若環境不利於發展，颱風也比較難繼續增強或維持強度。反之，若環境轉佳，其爆發性增強的速度很快。

「觀氣象看天氣」表示，目前看來，若路徑偏北受風切影響大、強度較弱；若路徑偏南，則風切較小，加上高海溫，強度上限較高。

至於現在可以下定論楊柳颱風影響台灣的程度嗎？「觀氣象看天氣」表示，因楊柳環流核心較小，加上未來風切可能較強，若以台灣的中央氣象署及日本的日本氣象廳官方颱風暴風圈侵襲機率，做為影響台灣與否的標準，不論是中央氣象署、日本氣象廳的預測信心度都非常低。

「觀氣象看天氣」表示，日本氣象廳更是5天內預測都低於0.5%，中央氣象署在接近台灣期間則低於10%。因此，現在最多只能說颱風接近或影響「台灣東方海域」的機會中等偏高，變數包括路徑誤差及受風切影響可能減弱、消散，而對於「直接影響台灣」的機率，以現在來說還無法下定論。或許要等3天後，觀察楊柳颱風是否能撐過強風切區，再來下定論會比較合適。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。