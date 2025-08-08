30至39歲也有「三高」！盛行率數據曝光 江宏傑號召健檢

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市2022年連續舉辦「台北健康養成記」活動，吸引48萬931人次參與揪團健檢與健康識能挑戰活動，今年持續推動。記者林佳彣／攝影
北市2022年連續舉辦「台北健康養成記」活動，吸引48萬931人次參與揪團健檢與健康識能挑戰活動，今年持續推動。記者林佳彣／攝影

北市去年平均壽命83.2歲，高出全國平均3.2歲，是全國最長壽之城市。衛生局今舉辦「台北健康養成記」活動，宣示與21大醫事團體合作推動慢性病照護網絡，慢性病防治大使的台灣前桌球國手江宏傑擔任也在場分享健康重要性。

衛福部國健署2019年至2023年國民營養健康調查顯示，30至39歲三高盛行率分別為高血壓9.7%、高血糖2.5%、高血脂18.7%，青壯年常因工作繁忙導致不健康飲食、無規律運動、菸檳行為及未定期健檢，導致三高風險增加。

北市2022年連續舉辦「台北健康養成記」活動，吸引48萬931人次參與揪團健檢與健康識能挑戰活動。副市長林奕華說，健康是個人最珍貴財富，守護市民健康是市府重要責任，今年邀請江宏傑擔任慢性病防治大使。

「我一直覺得健康非常重要。」江宏傑分享，他之前是一名運動員，因為體能的要求、希望比賽有好成績，非常重視健康。現在也是一位爸爸，心情還是有點不一樣，希望自己有健康的身體，能夠陪伴孩子更久一點。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭指出，中央今年起放寬「代謝症候群防治計畫的年齡層為20至69歲民眾，「台北健康養成記」活動也響應該計畫，衛生局與台北市醫師公會等21大醫事團體號召225家醫事機構加入，提供符合代謝症候群民眾收案評估、追蹤管理及評估服務，明年也將擴大規模。

另外，該活動持續與台北市立聯合醫院合作，凡符合資格的台北市民可在聯醫各院區做成人健檢，院方還加碼免費檢測尿酸等6項目，名額也從去年1萬人增至今年2萬名。

衛生局長黃建華表示，三高及代謝症候群初期通常沒有明顯的症狀，民眾較不易察覺，進而忽略掉潛藏的風險。今年起成人健檢擴大提供30至39歲民眾每5年1次檢查，鼓勵從年輕就養成定期健康檢查好習慣，可有效降低疾病風險。

即日起至11月30日，市民只要完成「成人預防保健服務」或「B、C型肝炎篩檢」，即可參加「揪團做健檢，好禮獎不完」健檢登錄活動；衛生局8月再推出「健康樂透GO」挑戰任務得積分遊戲，民眾闖關就有機會抽中iPhone 16等萬元好禮。

衛生局今舉辦「台北健康養成記」記者會，慢性病防治大使、台灣前桌球國手江宏傑也在場分享健康重要性。記者林佳彣／攝影
衛生局今舉辦「台北健康養成記」記者會，慢性病防治大使、台灣前桌球國手江宏傑也在場分享健康重要性。記者林佳彣／攝影
北市衛生局今年「台北健康養成記」活動，宣示與21大醫事團體合作推動慢性病照護網絡，也邀請台灣前桌球國手江宏傑擔任慢性病防治大使。記者林佳彣／攝影
北市衛生局今年「台北健康養成記」活動，宣示與21大醫事團體合作推動慢性病照護網絡，也邀請台灣前桌球國手江宏傑擔任慢性病防治大使。記者林佳彣／攝影

北市 健檢 衛生局

