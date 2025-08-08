川普擬提高藥品關稅至250% 邱泰源：4策略穩定供應

快訊

中央社／ 台北8日電

美國總統川普擬調高進口藥品至250%，衛福部長邱泰源今天說，食藥署與健保署已啟動4大策略，從強化預警、提升儲備、確保藥價合理到鼓勵在地製造，將全力確保用藥無虞。

2025高齡健康產業博覽會今天登場，衛生福利部長邱泰源上午出席開幕式後到各大展區參觀，途中媒體提問如何因應川普（Donald Trump）擬調高藥品關稅至250%時，他作出上述表示。

邱泰源接著針對每一項策略說明指出，在強化供應預警部分，食藥署已建立藥品短缺處理機制、制定必要藥品清單等，當發現藥品有短缺之虞，即啟動調查與評估，必要時請替代藥品廠商增產、公開徵求專案進口或製造等。

至於美國生產藥品，邱泰源說，食藥署已完成盤點，並函請相關許可證持有商確實掌握國外供應情形，特別是罕藥、抗腫瘤藥、生物製劑等重要藥品，食藥署將加強主動追蹤，確保民眾用藥無虞。

邱泰源表示，可能受影響的輸入藥品，已請業者提升國內安全庫存量，另為降低藥品對單一來源原料藥的依賴，持續鼓勵藥廠增加原料藥來源，強化原料儲備。

在價格政策上，他坦言「短期內藥品價格可能會受影響」，因此，若是全球供應鏈生態改變，導致生產成本遽增，廠商可依健保相關規定，向健保署提出價格調整建議，以維持合理價格與市場穩定。

邱泰源強調最後也是最重要的策略是鼓勵在地製造。他說，健保署將持續推動學名藥與生物相似性藥品使用，支持新藥於國內在地製造，同時食藥署透過專案輔導與加速審查機制，協助業者更快取得藥品許可證，提升台灣製藥產業的韌性與自給能力。

他重申，行政院會通過規模新台幣4100億元特別條例，其中含撥補健保200億元，將優先列為調節非預期風險及其他非預期政策所需經費，確保國內供藥穩定。而今年健保預算多了700多億元處理醫療核心議題，相信有充分因應能力。

此外，近期傳出內閣可能改組，醫界團體相繼發稿力挺邱泰源，不只醫師、牙醫師、中醫師、私立醫療院所協會等，連會計師、建築師等都加入行列。邱泰源對此則說，「我想他們是站在人民健康的維護立場上發聲」，衛福部會繼續落實總統賴清德健康台灣願景。

藥品 健保署 邱泰源

