台灣彩券呼籲民眾提高警覺 共同防範彩券詐騙

網路詐騙手法日益多元，詐騙集團也利用民眾期望中獎的心理，常以公益彩券「報明牌」等話術，誘騙民眾加入社群平台群組或點擊偽冒投注網站，進行非法交易，藉此牟取不法利益。台灣彩券公司8日表示，公益彩券迄今仍未開放任何線上投注或儲值購買服務，凡宣稱可透過網路投注完成彩券交易者，皆屬詐騙行為，敬請民眾提高警覺，切勿輕信。

台灣彩券表示曾發現有不肖人士偽冒台灣彩券商標與名義，設立非法投注網站，企圖誘使民眾於網路平台進行彩券投注，台灣彩券已針對相關偽冒網站進行舉報。同時，亦有詐騙集團假借「報明牌」等話術，引導民眾加入社群平台群組，藉此從事詐騙，恐造成個人資料外洩、財物損失，甚至身分遭冒用等嚴重風險。

台灣彩券鄭重聲明，公益彩券電腦型彩券之各期中獎號碼，均係透過世界彩券協會（World Lottery Association，簡稱WLA）認證的專業開獎設備開出，並由獨立公正人士全程見證，確保開獎過程符合公平、公正、公開原則。開獎結果無法預測，亦無任何「明牌」可供事前掌握，請民眾切勿輕信相關話術。

台灣彩券也提醒民眾，目前任何公益彩券投注及購買均未開放線上交易，台灣彩券不會主動聯繫消費者進行任何投注行為，請民眾認明台灣彩券官方網站(https://www.taiwanlottery.com)網址，切勿於非官方載點下載應用程式或APP，更不要下載及安裝不明的應用程式，以避免遭竊取帳號、密碼及其他隱私資料。民眾如遇疑似公益彩券詐騙情事可撥打台灣彩券客服專線：(市話)0800-024-999、(手機)0809-077-168詢問，或洽警政署165反詐騙專線諮詢，以維護自身權益，共同防範詐騙行為。