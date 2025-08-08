陳逢顯雕刻極微黃金蝴蝶　冰冷槍口訴和平寓意

毫芒雕刻家陳逢顯今天發表新作「戰爭與和平」，以黃金雕刻出長約2公分的腐朽槍枝，槍口駐足一隻0.4公分的蝴蝶。他表示，象徵人類嚮往和平，只要放下武器，和平終將到來。

台灣雕刻家陳逢顯工藝精細聞名，以「毫芒見大千世界」，他今天表示，黃金雕刻新作「戰爭與和平」，歷時30個工作天完成，黃金槍枝長約2公分，蝴蝶平均尺寸僅0.4公分。

陳逢顯透過新聞稿表示，蝴蝶翅膀的每一條紋理與弧度，都透過顯微鏡反覆修磨與打磨，相當精細。槍口駐足栩栩如生的蝴蝶，象徵放下武器、追求和平。

陳逢顯提到，作品寓意深遠，鏽蝕的老槍被遺棄在時光角落，代表人類遠離戰爭的決心，槍口上的蝴蝶輕盈停留，沒有恐懼與干擾，引領人們走向光明未來，傳遞「放下殺戮、擁抱和平」的普世價值，並引人重新思索戰爭與和平的真正意義。

陳逢顯表示，正於陳逢顯毫芒雕刻館展出的「戰爭與和平」作品，冰冷的槍枝與輕盈自由的蝴蝶形成強烈對比。他認為，尺寸愈小、工藝愈精緻，就越能體現藝術的純粹與極致。