快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

陳逢顯雕刻極微黃金蝴蝶　冰冷槍口訴和平寓意

中央社／ 新北8日電

毫芒雕刻家陳逢顯今天發表新作「戰爭與和平」，以黃金雕刻出長約2公分的腐朽槍枝，槍口駐足一隻0.4公分的蝴蝶。他表示，象徵人類嚮往和平，只要放下武器，和平終將到來。

台灣雕刻家陳逢顯工藝精細聞名，以「毫芒見大千世界」，他今天表示，黃金雕刻新作「戰爭與和平」，歷時30個工作天完成，黃金槍枝長約2公分，蝴蝶平均尺寸僅0.4公分。

陳逢顯透過新聞稿表示，蝴蝶翅膀的每一條紋理與弧度，都透過顯微鏡反覆修磨與打磨，相當精細。槍口駐足栩栩如生的蝴蝶，象徵放下武器、追求和平。

陳逢顯提到，作品寓意深遠，鏽蝕的老槍被遺棄在時光角落，代表人類遠離戰爭的決心，槍口上的蝴蝶輕盈停留，沒有恐懼與干擾，引領人們走向光明未來，傳遞「放下殺戮、擁抱和平」的普世價值，並引人重新思索戰爭與和平的真正意義。

陳逢顯表示，正於陳逢顯毫芒雕刻館展出的「戰爭與和平」作品，冰冷的槍枝與輕盈自由的蝴蝶形成強烈對比。他認為，尺寸愈小、工藝愈精緻，就越能體現藝術的純粹與極致。

蝴蝶 戰爭 黃金

延伸閱讀

大陸人行黃金儲備 連九月加碼

大陸央行連九月增持黃金...7月外匯儲備結束連增 年減0.76%

清理院子「發現一堆鳥屎動起來」 她細心照顧後直呼撿到寶：太美了

凱蒂佩芮出事了！高空騎蝴蝶變大怒神　超驚險影片瘋傳

相關新聞

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

今年第11號颱風楊柳，今天凌晨2時生成。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，整體預測路徑大致上往西移動，目前預...

楊柳颱風接近「台灣東方海域」機會中等偏高 觀察能否撐過強風切區

楊柳颱風未來預測變數很大，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，從大尺度環境場來看，目前MJO（季內震盪）活躍於印度洋，西太平洋...

30至39歲也有「三高」！盛行率數據曝光 江宏傑號召健檢

北市去年平均壽命83.2歲，高出全國平均3.2歲，是全國最長壽之城市。衛生局今舉辦「台北健康養成記」活動，宣示與21大醫...

塑膠公約談判至少234名產業遊說者創新高 環團：石化業滲透

「全球塑膠公約」政府間談判會議今（8）日邁入第四天，國際環境法律中心（CIEL）發布最新分析，揭露本屆談判會場中，至少有...

楊柳颱風是否侵台進入關鍵期 粉專：整合後若較偏南有機會轉中颱

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中，在太平洋高氣壓穩定導引...

楊柳颱風不排除侵台 最快下周三、周四構成威脅 氣象署曝降雨熱區

下周可能會有颱風接近台灣地區，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，楊柳颱風今天凌晨2時已經形成，目前位置在鵝鑾鼻東南東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。