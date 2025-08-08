陳逢顯雕刻極微黃金蝴蝶 冰冷槍口訴和平寓意
毫芒雕刻家陳逢顯今天發表新作「戰爭與和平」，以黃金雕刻出長約2公分的腐朽槍枝，槍口駐足一隻0.4公分的蝴蝶。他表示，象徵人類嚮往和平，只要放下武器，和平終將到來。
台灣雕刻家陳逢顯工藝精細聞名，以「毫芒見大千世界」，他今天表示，黃金雕刻新作「戰爭與和平」，歷時30個工作天完成，黃金槍枝長約2公分，蝴蝶平均尺寸僅0.4公分。
陳逢顯透過新聞稿表示，蝴蝶翅膀的每一條紋理與弧度，都透過顯微鏡反覆修磨與打磨，相當精細。槍口駐足栩栩如生的蝴蝶，象徵放下武器、追求和平。
陳逢顯提到，作品寓意深遠，鏽蝕的老槍被遺棄在時光角落，代表人類遠離戰爭的決心，槍口上的蝴蝶輕盈停留，沒有恐懼與干擾，引領人們走向光明未來，傳遞「放下殺戮、擁抱和平」的普世價值，並引人重新思索戰爭與和平的真正意義。
陳逢顯表示，正於陳逢顯毫芒雕刻館展出的「戰爭與和平」作品，冰冷的槍枝與輕盈自由的蝴蝶形成強烈對比。他認為，尺寸愈小、工藝愈精緻，就越能體現藝術的純粹與極致。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言