楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

今年第11號颱風楊柳，今天凌晨2時生成。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，整體預測路徑大致上往西移動，目前預估下周三前後，接近台灣或巴士海峽一帶。目前楊柳颱風離台灣還有超過2500公里遠的距離，至少周末期間對台灣沒有影響。而下周颱風的位置、強度變數還非常大，需要再觀察幾天。

氣象署表示，周末天氣仍以高溫、午後雷陣雨為主，明天多雲到晴為主，只有恆春半島、東南部零星雨。中午過後各地山區、中南部地區、大台北地區有午後雷陣雨。周日降雨會比明天增加，清晨到上午嘉義以南地區零星短暫雨，西半部、東北部地區及各山區易有午後雷陣雨，並且要留意午後容易出現有局部性的大雨。

周末外出建議攜帶雨具備用。氣象署說，中午前防曬防中暑，午後可擋突如其來的驟雨，戶外活動午後要注意天氣變化，尤其山區溪河活動要提高警覺注意安全。

至於楊柳颱風的路徑，氣象署表示，目前預測資料略有分歧，如果高壓勢力稍弱，路徑較偏北，看似往台灣靠近，但會進入較不利發展的環境，颱風強度可能減弱，甚至不一定還會是颱風。若太平洋高壓偏強，路徑較往南偏，通過巴士海峽，環境條件較佳，有利颱風維持強度。

如果颱風偏南走，但離台灣仍不遠，氣象署表示，亦不排除有發警報的可能性，但這部分變數真的還很大，需要再觀察幾天。整體來看，下周三、下周四它的外圍雲系有機會影響台灣的天氣，海況也可能轉差。下周有出遊或行程安排的民眾，持續關注最新天氣資訊。