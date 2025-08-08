快訊

塑膠公約談判至少234名產業遊說者創新高 環團：石化業滲透

聯合報／ 特派記者楊惠琪／瑞士日內瓦即時報導
本屆塑膠公約談判會場，至少有234名化石燃料與化工產業的遊說人士參與，規模創歷屆之最，引發各界對產業勢力全面滲透協商進程的關切。記者曾原信／攝影
本屆塑膠公約談判會場，至少有234名化石燃料與化工產業的遊說人士參與，規模創歷屆之最，引發各界對產業勢力全面滲透協商進程的關切。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」政府間談判會議今（8）日邁入第四天，國際環境法律中心（CIEL）發布最新分析，揭露本屆談判會場中，至少有234名化石燃料與化工產業的遊說人士參與，規模創歷屆之最，甚至超越歐盟27國及執委會外交代表總數，引發各界對產業勢力全面滲透協商進程的關切。

本屆塑膠公約談判自8月5日開幕以來，隨即分成四個工作小組展開密集會議，預定今天會議結束前，完成具體成果草案的彙整，並於明天提交全體委員會進行初步審議。與此同時，法律起草小組也將同步審核條文合法性。預計8月13日完成法律審查作業，最終版本於8月14日提交大會審議。

隨著談判即進入下半場的關鍵階段，CIEL指出，參與談判的產業遊說人數已達234人，高於歐盟官方代表的233人。其中陶氏化學（Dow）與美國化學理事會（ACC）各派出7人與會，石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）則有6人出席。與此同時，代表科學界立場的「有效塑膠條約科學家聯盟」僅有60人與會，「國際原住民族塑膠論壇」僅36人，人數遠低於產業代表。

報告更揭露，有19名化石燃料遊說者以國家代表團身分參與協商，讓國家淪為產業的傳聲筒，其中以埃及最多有6人，其次為哈薩克4人、中國與伊朗各3人、智利2人、多明尼加1人。CIEL直言，目前塑膠公約談判正處於「關鍵十字路口」，遊說勢力正試圖將協議導向維護自身利益的方向。

CIEL指出，實際的產業滲透程度可能被低估，因本次分析僅依註冊名單與代表自述背景進行，尚未涵蓋與塑膠供應鏈密切相關的快速消費品品牌、包裝企業與廢棄物業者。呼籲各國應制定更嚴謹的利益衝突規範，確保條約談判以公共利益與科學為本，避免讓企業利益左右全球減塑進程。

CIEL全球塑膠與石化倡議負責人希梅娜．巴內加斯（Ximena Banegas）強調，超過99%的塑膠原料來自化石燃料提煉，若讓這些公司介入條約制定，最終只會導致一部保障企業獲利的協議，而非真正保護地球與公眾健康的國際條約。

綠色和平組織塑膠公約談判代表團負責人葛蘭姆．福布斯（Graham Forbes）也批評，這些正從塑膠汙染危機中牟利的企業，卻被賦予前排席次來參與解決方案的制定。他們的目的是要達成一項允許無限製造塑膠的鬆散協議。

全球反焚化爐聯盟（GAIA）塑膠專案主任安娜．羅查（Ana Rocha）則指出，若要應對這場生存危機，各國必須「關上對產業的耳朵，轉而傾聽原住民族、拾荒者與前線社群的聲音」，這些聲音的共同訴求就是「塑膠減產」。

化石 科學家 原住民族

