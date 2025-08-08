快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

「百工百業」力挺衛福部長 邱泰源親回：他們為人民健康的維護發聲

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
賴清德總統（中）今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，立法院前院長、生策會創辦人王金平（左）、衛福部長邱泰源（右）同行。記者胡經周／攝影
賴清德總統（中）今天出席「2025高齡健康產業博覽會」開幕式，立法院前院長、生策會創辦人王金平（左）、衛福部長邱泰源（右）同行。記者胡經周／攝影

衛福部邱泰源被傳烏紗帽不保，醫界團體相繼發稿力挺，不只醫師、牙醫師、中醫師、私立醫療院所協會等，連會計師、建築師登加入發聲力挺。邱泰源今回應，「我想他們是站在人民健康的維護的立場上發聲」，衛福部也會繼續落實賴清德總統健康台灣的願景。

邱泰源今天出席高齡健康產業博覽會，他回應近日各界力挺其留任衛福部長一事，「我想醫療界來挺賴總統、行政院長，甚至來支持衛福部來落實健康台灣等願景，我想他們是站在人民健康的維護的立場上，來發出這個聲音的。」

針對外界質疑其專業，邱泰源說，自己從在台大醫院的幾十年的臨床經驗當中，深切體驗到醫療的核心價值必須要堅持，醫學教育也要維持在醫療體系，同時醫療環境要改善，才可以讓年輕的醫護人員、醫事人員投入其中並發揮專業。自己有幸進入立法院，推動很多法案也是希望讓醫界環境更好，例如醫療行為除罪化、醫療爭議的調解先行等。

邱泰源表示，賴清德總統是醫師出身十分了解醫界需求，今年健保預算多了700多億元處理醫療核心議題，如急重症加成給付、癌症新藥納入健保等。另今日博覽會主題「高齡」也是政府政策重點之一，衛福部會繼續努力結合全國資源，背後有行政院全力支持，希望大家看到全民一起努力的過程。

衛福部長邱泰源。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源。記者李青縈／攝影

醫師 邱泰源 衛福部

延伸閱讀

賴清德出席高齡健康博覽會 讚王金平「再青春」模範

丹娜絲風災善款 綠委邀三重宮廟聯合捐款110萬

美國施壓開放含萊肉品換關稅減免？ 邱泰源：無法代關稅小組說明

邱泰源監交⋯國健署長沈靜芬今上任 未接見場外反加熱菸團體

相關新聞

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

今年第11號颱風楊柳，今天凌晨2時生成。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，整體預測路徑大致上往西移動，目前預...

塑膠公約談判至少234名產業遊說者創新高 環團：石化業滲透

「全球塑膠公約」政府間談判會議今（8）日邁入第四天，國際環境法律中心（CIEL）發布最新分析，揭露本屆談判會場中，至少有...

楊柳颱風是否侵台進入關鍵期 粉專：整合後若較偏南有機會轉中颱

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中，在太平洋高氣壓穩定導引...

楊柳颱風不排除侵台 最快下周三、周四構成威脅 氣象署曝降雨熱區

下周可能會有颱風接近台灣地區，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，楊柳颱風今天凌晨2時已經形成，目前位置在鵝鑾鼻東南東...

職場男性的「夢幻老爸」曝光 理想爸爸是這三人

今天是父親節，每個人心理的理想爸爸條件各不同，1111人力銀行「職場男性壓力調查」發現，職場男性員工最多人想選的「理想爸...

楊柳颱風「小環流、結構扎實」 專家估轉中颱 預報趨勢類似薇帕

原本位於關島北方的熱帶性低氣壓TD-14，今天凌晨2時增強為今年第11號颱風楊柳，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。