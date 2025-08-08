「百工百業」力挺衛福部長 邱泰源親回：他們為人民健康的維護發聲

衛福部長邱泰源被傳烏紗帽不保，醫界團體相繼發稿力挺，不只醫師、牙醫師、中醫師、私立醫療院所協會等，連會計師、建築師登加入發聲力挺。邱泰源今回應，「我想他們是站在人民健康的維護的立場上發聲」，衛福部也會繼續落實賴清德總統健康台灣的願景。

邱泰源今天出席高齡健康產業博覽會，他回應近日各界力挺其留任衛福部長一事，「我想醫療界來挺賴總統、行政院長，甚至來支持衛福部來落實健康台灣等願景，我想他們是站在人民健康的維護的立場上，來發出這個聲音的。」

針對外界質疑其專業，邱泰源說，自己從在台大醫院的幾十年的臨床經驗當中，深切體驗到醫療的核心價值必須要堅持，醫學教育也要維持在醫療體系，同時醫療環境要改善，才可以讓年輕的醫護人員、醫事人員投入其中並發揮專業。自己有幸進入立法院，推動很多法案也是希望讓醫界環境更好，例如醫療行為除罪化、醫療爭議的調解先行等。