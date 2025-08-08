聽新聞
0:00 / 0:00
「百工百業」力挺衛福部長 邱泰源親回：他們為人民健康的維護發聲
衛福部長邱泰源被傳烏紗帽不保，醫界團體相繼發稿力挺，不只醫師、牙醫師、中醫師、私立醫療院所協會等，連會計師、建築師登加入發聲力挺。邱泰源今回應，「我想他們是站在人民健康的維護的立場上發聲」，衛福部也會繼續落實賴清德總統健康台灣的願景。
邱泰源今天出席高齡健康產業博覽會，他回應近日各界力挺其留任衛福部長一事，「我想醫療界來挺賴總統、行政院長，甚至來支持衛福部來落實健康台灣等願景，我想他們是站在人民健康的維護的立場上，來發出這個聲音的。」
針對外界質疑其專業，邱泰源說，自己從在台大醫院的幾十年的臨床經驗當中，深切體驗到醫療的核心價值必須要堅持，醫學教育也要維持在醫療體系，同時醫療環境要改善，才可以讓年輕的醫護人員、醫事人員投入其中並發揮專業。自己有幸進入立法院，推動很多法案也是希望讓醫界環境更好，例如醫療行為除罪化、醫療爭議的調解先行等。
邱泰源表示，賴清德總統是醫師出身十分了解醫界需求，今年健保預算多了700多億元處理醫療核心議題，如急重症加成給付、癌症新藥納入健保等。另今日博覽會主題「高齡」也是政府政策重點之一，衛福部會繼續努力結合全國資源，背後有行政院全力支持，希望大家看到全民一起努力的過程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言