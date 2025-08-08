影／嘉義首例「震波碎石」輔助支架手術成功 3度心梗患者父親節重生

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台中榮總嘉義暨灣橋分院宣布嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術成功完成，成功救治3度心肌梗塞的76歲林姓患者（右三）。記者魯永明／攝影
台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院（簡稱嘉榮），上午宣布嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術成功完成，成功救治3度心肌梗塞的76歲林姓患者。此項創新療法應用，象徵嘉榮心血管治療邁入全新里程碑，為雲嘉南地區重度鈣化血管病患帶來治療曙光。

林姓患者因反覆心肌梗塞，日前到嘉榮就醫，經心導管特別門診主任林俊呈醫師診斷，發現其冠狀動脈鈣化嚴重，甚至無法以傳統「鑽石旋磨」方式處理。經醫療團隊完整評估後，決定採用今年新引進的「IVL震波碎石術」，運用高頻音波震碎血管鈣化區塊，成功開通阻塞血管並放置支架。

手術不僅過程順利，林姓患者術後隔日出院，不到3周可自行步行返診，恢復良好。

「感謝救命恩人林醫師，手術後不必再坐輪椅」，林姓患者到記者會場分享術後心路歷程，感謝林俊呈與醫療團隊專業溫暖，讓他「從鬼門關走一遭又回來」。適逢父親節，嘉榮特別準備象徵「重生」蛋糕，請林姓患者夫妻子與嘉榮院長陳正榮及醫療團隊，切蛋糕慶祝，場面溫馨感人。

嘉榮心臟內科主任易宏濤指出，心血管疾病長年為國人10大死因之一，當病患血管出現中重度鈣化，不僅造成斑塊處理受限，也可能使心臟支架無法順利擴張，進而增加血管受損或併發症風險。過去針對此類重度鈣化個案，若心導管與傳統鑽石旋磨技術無法有效處理，只能轉而選擇開胸進行冠狀動脈繞道手術，對高齡者或病況不穩患者，風險與恢復時間大幅增加。嘉榮引進IVL技術，輔助支架手術，成功應用2名重度鈣化病患，為嘉義地區心血管病患提供更多元的治療選擇。

林俊呈說，IVL技術透過低壓氣球將震波導入血管，能有效打碎鈣化斑塊，降低血管損傷風險，尤其適合高齡與重症患者。他強調，「這項微創且安全的技術，大大提升治療的可行性與成功率。」

院長陳正榮表示，成功案例展現醫療團隊實力，體現嘉榮推動精準醫療、提升區域醫療水準決心。未來將持續引進高端設備與培訓專業人才，讓嘉義民眾在地享受安全、先進心血管照護服務，朝「區域醫療標竿醫院」目標邁進。

台中榮總嘉義暨灣橋分院宣布嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術成功完成，成功救治3度心肌梗塞的76歲林姓患者（右二）嘉榮院長陳正榮（右二）與心導管特別門診主任林俊呈醫師（右）。記者魯永明／攝影
台中榮總嘉義暨灣橋分院宣布嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術成功完成，成功救治3度心肌梗塞的76歲林姓患者（中）嘉榮心導管特別門診主任林俊呈醫師（右）。記者魯永明／攝影
台中榮總嘉義暨灣橋分院宣布嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術成功完成，成功救治3度心肌梗塞的76歲林姓患者（左）嘉榮心導管特別門診主任林俊呈醫師（右）。記者魯永明／攝影
台中榮民總醫院嘉義暨灣橋分院（簡稱嘉榮），上午宣布嘉義地區首例「血管內衝擊波碎石術（IVL）」輔助心臟支架手術成功完成，成功救治3度心肌梗塞的76歲林姓患者（後排右三）。記者魯永明／攝影
