國3南下123-125K外側12日施工 封閉大山交流道南下出口

注意改道！國道3號南下123至125公里苗栗大山路段，將於12日晚間8點起，辦理外側車道路面刨鋪作業，施工期間將同步封閉國道3號大山交流道南下出口匝道，匝道封閉時段為晚上8時起至翌日早上6點，請用路人注意。

高速公路局中區養護工程分局提醒用路人8月13日至8月28日（周一至周四，不含周五、六、日）為遇雨預備天，封閉時段同上述。施工期間欲使用國3大山交流道南下車輛，建議改道。

用路人屆時可提前於竹南交流道南下出口匝道駛出銜接全天路（台13甲線）→仁愛路（台1線） →明山路→大山交流道；另一條改道路線則為往南繼續行駛於後龍交流道南下出口匝道駛出銜接至公路→中華路（台1線） →明山路→大山交流道。