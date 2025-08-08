快訊

千萬透天淪為垃圾山Google街景圖全曝光 公所強制清除女屋主怒喊告

台灣已經失去川普？美國前顧問的「廢文鬼扯」

共軍封鎖台灣 東南亞各國如何撤僑？兵推揭「新加坡」成為關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

國3南下123-125K外側12日施工 封閉大山交流道南下出口

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
國道3號南下123至125公里苗栗大山路段，將於12日晚間8點起至翌日早上6點，辦理外側車道路面刨鋪作業，施工期間將同步封閉大山南下出口匝道，請用路人注意改道。圖／高速公路局提供
國道3號南下123至125公里苗栗大山路段，將於12日晚間8點起至翌日早上6點，辦理外側車道路面刨鋪作業，施工期間將同步封閉大山南下出口匝道，請用路人注意改道。圖／高速公路局提供

注意改道！國道3號南下123至125公里苗栗大山路段，將於12日晚間8點起，辦理外側車道路面刨鋪作業，施工期間將同步封閉國道3號大山交流道南下出口匝道，匝道封閉時段為晚上8時起至翌日早上6點，請用路人注意。

高速公路局中區養護工程分局提醒用路人8月13日至8月28日（周一至周四，不含周五、六、日）為遇雨預備天，封閉時段同上述。施工期間欲使用國3大山交流道南下車輛，建議改道。

用路人屆時可提前於竹南交流道南下出口匝道駛出銜接全天路（台13甲線）→仁愛路（台1線） →明山路→大山交流道；另一條改道路線則為往南繼續行駛於後龍交流道南下出口匝道駛出銜接至公路→中華路（台1線） →明山路→大山交流道。

國道 高速公路

延伸閱讀

台20線高雄寶來二橋至桃源區公所搶通 有條件通行

苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土

嘉義水上台1線塌陷 疑與地下道抽水站有關

影／台1線嘉義水上段道路下陷 封閉南下路段搶修

相關新聞

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

今年第11號颱風楊柳，今天凌晨2時生成。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，整體預測路徑大致上往西移動，目前預...

塑膠公約談判至少234名產業遊說者創新高 環團：石化業滲透

「全球塑膠公約」政府間談判會議今（8）日邁入第四天，國際環境法律中心（CIEL）發布最新分析，揭露本屆談判會場中，至少有...

楊柳颱風是否侵台進入關鍵期 粉專：整合後若較偏南有機會轉中颱

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中，在太平洋高氣壓穩定導引...

楊柳颱風不排除侵台 最快下周三、周四構成威脅 氣象署曝降雨熱區

下周可能會有颱風接近台灣地區，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，楊柳颱風今天凌晨2時已經形成，目前位置在鵝鑾鼻東南東...

職場男性的「夢幻老爸」曝光 理想爸爸是這三人

今天是父親節，每個人心理的理想爸爸條件各不同，1111人力銀行「職場男性壓力調查」發現，職場男性員工最多人想選的「理想爸...

楊柳颱風「小環流、結構扎實」 專家估轉中颱 預報趨勢類似薇帕

原本位於關島北方的熱帶性低氣壓TD-14，今天凌晨2時增強為今年第11號颱風楊柳，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。