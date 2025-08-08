快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

7月死亡數是出生兩倍！台灣離「超高齡社會」只差一步

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
超高齡社會警鐘將響。示意圖。記者杜建重／攝影
超高齡社會警鐘將響。示意圖。記者杜建重／攝影

內政部8日公布7月戶口統計資料，全台人口減幅進一步擴大，截至7月底總人口為2,333萬7,936人，較去年同期減少7萬1,387人，等於平均每天減少約196人，全台已連續55個月「生不如死」。其中，出生數持續低迷，單月出生數僅8,939人，雖然不是今年最低紀錄，但低於萬人以下已成常態，凸顯台灣少子化問題加劇。

據內政部統計，今年1至7月中，僅有2月的新生兒數突破萬人，其餘6個月出生數皆低於萬人，與去年每月幾乎都是萬人以上的出生數相比，明顯有段差距。單看7月出生數為8,939人，約每5分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.51，顯示社會整體生育意願仍未改善。

從縣市來看，出生率較高的縣市包括雲林縣、台東縣與澎湖縣，多屬人口密度低、生活成本相對較低的非都會地區；反觀新北市與基隆市等都會區，出生率偏低，顯示都市生活與育兒成本壓力，仍是壓抑生育意願的關鍵因素之一。

7月死亡人數則為1萬6,846人，雖較去年同月減少1,856人、年減9.92%，但仍遠高於出生數，「生不如死」已連續55個月，是人口結構的長期警訊，從時間換算，平均約每2.6分鐘就有1人離世，人口老化與高齡死亡率持續影響台灣社會。

除了出生率低迷，全國平均家庭人數也持續縮減。截至7月底，全台戶數為981萬5,928戶，較去年同期增加49萬1,943戶，但每戶平均僅2.38人，創歷史新低，反映小家庭、獨居人口持續增加，家庭結構逐漸轉變。

人口移動部分，7月遷入人口為7萬410人，遷出人口為7萬1,308人，淨遷出898人。其中，淨遷入人口數最多為桃園市1,334人，其次為臺中市889人，再其次為新北市516人，反映中北部都會區的就業與生活條件仍具吸引力；相對之下，台北市則淨遷出多達2,293人，顯示高房價與生活壓力仍是人口外流的主因之一。

人口老化則是另一結構性壓力。65歲以上人口已達458萬3,678人，占總人口比重19.64%，逼近「超高齡社會」20%門檻，台灣人口持續呈現負成長趨勢，少子化與高齡化交互影響下，未來政策更應聚焦在強化育兒支持、打造友善居住環境，以及提升高齡照護資源，以減緩人口結構失衡對社會帶來的衝擊。

壓力 人口老化

延伸閱讀

高齡健康產業博覽會開幕 賴總統：三大政策打造友善高齡環境開創商機

超高齡社會下賴清德揭健康三支柱願景 曝王金平6字「回春」秘訣

高齡產業商機達3.6兆元 賴總統盼用 AI 營造友善環境

英業達7月合併營收月減13% 探五個月低點

相關新聞

楊柳颱風「小環流、結構扎實」 專家估轉中颱 預報趨勢類似薇帕

原本位於關島北方的熱帶性低氣壓TD-14，今天凌晨2時增強為今年第11號颱風楊柳，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

楊柳颱風不排除侵台？ 1張圖看各模式預測路徑 賈新興指這2天是關鍵

原位於關島北北東方海面的熱帶性低氣壓TD14號，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風，為編號第11號的楊柳颱風。台灣整合防災工...

楊柳颱風是否侵台進入關鍵期 粉專：整合後若較偏南有機會轉中颱

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中，在太平洋高氣壓穩定導引...

職場男性的「夢幻老爸」曝光 理想爸爸是這三人

今天是父親節，每個人心理的理想爸爸條件各不同，1111人力銀行「職場男性壓力調查」發現，職場男性員工最多人想選的「理想爸...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

今明晴朗酷熱 楊柳颱風下周恐威脅台灣？ 吳德榮曝歐美最新預測

今、明兩天太平洋高壓影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地為晴朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。