7月死亡數是出生兩倍！台灣離「超高齡社會」只差一步

內政部8日公布7月戶口統計資料，全台人口減幅進一步擴大，截至7月底總人口為2,333萬7,936人，較去年同期減少7萬1,387人，等於平均每天減少約196人，全台已連續55個月「生不如死」。其中，出生數持續低迷，單月出生數僅8,939人，雖然不是今年最低紀錄，但低於萬人以下已成常態，凸顯台灣少子化問題加劇。

據內政部統計，今年1至7月中，僅有2月的新生兒數突破萬人，其餘6個月出生數皆低於萬人，與去年每月幾乎都是萬人以上的出生數相比，明顯有段差距。單看7月出生數為8,939人，約每5分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.51，顯示社會整體生育意願仍未改善。

從縣市來看，出生率較高的縣市包括雲林縣、台東縣與澎湖縣，多屬人口密度低、生活成本相對較低的非都會地區；反觀新北市與基隆市等都會區，出生率偏低，顯示都市生活與育兒成本壓力，仍是壓抑生育意願的關鍵因素之一。

7月死亡人數則為1萬6,846人，雖較去年同月減少1,856人、年減9.92%，但仍遠高於出生數，「生不如死」已連續55個月，是人口結構的長期警訊，從時間換算，平均約每2.6分鐘就有1人離世，人口老化與高齡死亡率持續影響台灣社會。

除了出生率低迷，全國平均家庭人數也持續縮減。截至7月底，全台戶數為981萬5,928戶，較去年同期增加49萬1,943戶，但每戶平均僅2.38人，創歷史新低，反映小家庭、獨居人口持續增加，家庭結構逐漸轉變。

人口移動部分，7月遷入人口為7萬410人，遷出人口為7萬1,308人，淨遷出898人。其中，淨遷入人口數最多為桃園市1,334人，其次為臺中市889人，再其次為新北市516人，反映中北部都會區的就業與生活條件仍具吸引力；相對之下，台北市則淨遷出多達2,293人，顯示高房價與生活壓力仍是人口外流的主因之一。

人口老化則是另一結構性壓力。65歲以上人口已達458萬3,678人，占總人口比重19.64%，逼近「超高齡社會」20%門檻，台灣人口持續呈現負成長趨勢，少子化與高齡化交互影響下，未來政策更應聚焦在強化育兒支持、打造友善居住環境，以及提升高齡照護資源，以減緩人口結構失衡對社會帶來的衝擊。