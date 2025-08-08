船票比機票便宜 基隆—石垣航線9月啟航帶動台日觀光

交通航港局長葉協隆指出，航港局正在積極打造全國藍色公路的觀光示範船，日前已宣布了五條全新航線，8月底即將要開闢基隆往返澎湖，此外，9月中旬也將開航基隆石垣航線，每周有三個航次的往返，睡一覺就能抵達日本。

葉協隆接受「官我什麼事」網路節目專訪時指出，航港局目前正在積極規劃，打造全國藍色公路的觀光示範船，未來就是要提供全國藍色公路的服務，尤其是過去蘇花公路受到劇烈天候的變化，偶爾會發生這個蘇花鐵公路都中斷的狀況，此時就需要啟動我們的海運備援，來維持東部交通。

航港局預計開闢5條全新航線，葉協隆說明，首先就是8月底，將開闢從未有過的基隆往返澎湖，據觀察，到澎湖觀光的旅客，事實上北部地區的民眾，占了相當高的比例，目前空運可能在機位不太容易訂的情況下，希望海運能共同來協助支援，一起促進澎湖觀光。

此外，葉協隆也提到，在接下來的五條航線裡面，有三條是這個新的包船航線，有兩條是固定的航線，除了基隆往返澎湖航線外，還有即將在9月中旬左右開航的基隆石垣航線，他說明，其實基隆跟石垣之間，大概只有265公里，大概是143海浬，石垣島也是郵輪經常停靠的島嶼，擁有豐富的觀光資源，因此不論是日本當地政府還是我國航商都相當看好，也樂見這條航線的開闢。

根據2023年的統計，到石垣島的觀光客高達118萬人次，葉協隆說，未來只要搭船七個鐘頭睡一覺醒來人就在日本了，此航線的船舶，它的噸位達到2萬1688噸，約莫是澎湖輪的兩倍噸位，可以載的旅客量為545個，這個艙尾全部都是臥鋪，載車的能量可達70部的小客車，150部的卡車。

葉協隆說，未來此航線開通後，也可促進台日雙方物流方面的交流，且這艘船預計本周就可抵達基隆港。

至於船票方面，葉協隆笑說，航空公司很緊張，因為它具有相當的競爭力，船票不會太貴，畢竟一般客船的船票都會比空運來的低廉許多，這艘船還有一個特殊的設備叫平衡翼，所以大家比較擔心的，這個風浪的問題，其實透過此設備，能夠達到比較平穩的效果，再加上它的噸位，也相對的大，大概就是類似一艘小型的郵輪，未來將由華岡集團來提供服務。