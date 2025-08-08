楊柳颱風是否侵台進入關鍵期 粉專：整合後若較偏南有機會轉中颱

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中，在太平洋高氣壓穩定導引下，持續向西移動，路徑變數較低。但是否靠近台灣、侵襲、影響有多大，仍須觀察未來2天的整合結果，這也將決定後續的發展趨勢。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若整合後較偏北，相對位置台灣正東方，將進入垂直風切較強的環境，不利發展，甚至可能逐漸減弱。若整合後較偏南，相對位置台灣東南東方，將進入風切較弱、環境較有利的區域，有機會持續增強，可達中度颱風。

「未來48小時楊柳每一步都很重要」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，將是能否進一步發展壯大的關鍵期，也是楊柳颱風的轉捩點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。