樹木生病倒下傷人 掌握「這5點」可快速判斷它健不健康

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
「樹木健康觀察指南」可用簡單易懂的方式，了解樹可能生病了。圖／北市大地處提供
「樹木健康觀察指南」可用簡單易懂的方式,了解樹可能生病了。圖／北市大地處提供

台北市政府工務局大地工程處整理出「樹木健康觀察指南」，用簡單易懂的方式，讓更多人加入綠色守護行列，若看到公園或山坡步道的樹木歪斜、葉子枯黃，這些樹其實可能是生病了，有潛在風險的徵兆。

大地處森林遊憩科長吳宜穗表示，大地處長年投入風景區與山林步道的林木管理，平時除了進行撫育與疏伐作業，也重視樹木健康監測。近年備受關注的「褐根病」會侵蝕樹根、導致樹木傾倒造成公共危害，大地處特別成立「台北市褐根病防治諮詢服務團」巡檢校園、提供樹木健康諮詢，協助學校妥善照顧校園林木。

此外，大地處也委託專業樹藝師團隊，協助樹木健康調查與風險評估，並依據他們的建議，整理出一套全民都能輕鬆上手的「樹木健康觀察指南」，鼓勵市民共同參與綠色守護行動。

台灣都市林健康美化協會常務理事、國際樹藝學會(ISA)樹藝師藍梁文指出，不需要具備專業植物學背景，只要掌握以下五點即可快速判斷一棵樹健不健康。包括：

樹冠形狀：是否均勻對稱？是否有傾斜或過度側枝？樹冠結構能反映根系發展與整體穩定性。

葉片狀態：是否濃綠有光澤？形狀是否完整？是否符合樹種特徵？若葉片枯黃、破損，可能代表病害或營養不良。

樹幹狀況：是否有傷？像裂縫、腐爛、蟲蛀、長出奇怪的菇都是警訊。

根系與基部：根系是否堅實富彈性？周圍土壤是否健康、排水良好？是否有根腐或通氣不良？

生長環境：是否有足夠的光照、水源與通風？土壤是否鬆軟、通氣良好？周旁邊有沒有阻礙生長的硬鋪面或建物？

大地處表示，這些簡單觀察技巧能幫助市民初步了解樹木狀態，提升大家對樹木的守護意識。配合林業及自然保育署推動的樹木保護專業人才認證制度，也歡迎更多民眾一起投入，若有疑慮，仍建議向專業人員諮詢(林試所網站https://www.tfri.gov.tw/cp.aspx?n=7728)。

「樹木健康觀察指南」可用簡單易懂的方式，了解樹可能生病了。圖／北市大地處提供
「樹木健康觀察指南」可用簡單易懂的方式,了解樹可能生病了。圖／北市大地處提供
樹木傾倒造成公共危害。圖／北市大地處提供
樹木傾倒造成公共危害。圖／北市大地處提供
「樹木健康觀察指南」可用簡單易懂的方式，了解樹可能生病了。圖／北市大地處提供
「樹木健康觀察指南」可用簡單易懂的方式,了解樹可能生病了。圖／北市大地處提供

