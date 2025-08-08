楊柳颱風不排除侵台 最快下周三、周四構成威脅 氣象署曝降雨熱區

下周可能會有颱風接近台灣地區，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，楊柳颱風今天凌晨2時已經形成，目前位置在鵝鑾鼻東南東方大約2600公里的海面上。目前它所處的環境條件沒有那麼好，它的低層和高層對流雲系其實是有點分開，強度還是輕度颱風狀態，預計未來會朝向台灣方向前進。

未來1周天氣在周末以前相對偏穩定，不過，林伯東表示，愈接近周日水氣量質會愈來愈大。台灣附近目前相對來講晴朗無雲的天氣，今明兩天到周日之前大致上是類似環境，頂多下午可能會有午後雷陣雨發展，天氣相對偏穩定。

林伯東表示，接下來楊柳颱風大致上以比較偏西的路徑接近台灣地區，下周一至下周三就會比較靠近台灣地區。這個颱風目前不確定性還是比較大，主要還是受到太平洋高壓影響，如果太平洋高壓比較強一點，颱風的路徑就會比較偏西、比較偏南一點點；如果太平洋高壓強度比較弱的話，它可能就會偏北一點點的路徑來接近台灣。

但是還會有另外一個影響，就是強度的部分。林伯東表示，如果颱風走比較偏南的路徑，相對來講環境條件包括海溫、風切條件相對來講比較好，比較能維持它的強度。如果它走比較偏北的路徑的話，風切比較大、海溫條件沒那麼好，強度可能就不一定能夠維持。

至於楊柳颱風對台灣的影響，林伯東表示，在它接近的過程當中，首先可能就會帶來一些水氣，所以下雨是沒有辦法避免的事情。它愈接近、影響程度愈大，但還是要取決於這個颱風強度是如何，如果它的範圍比較大一點、強度比較強一點，對台灣的影響就會比較大。若它走偏北路徑，甚至最後它沒有辦法維持它的強度，對台灣的影響可能就沒這麼大。

近期降雨趨勢，林伯東表示，今明兩天水氣不多，天氣比較穩定，午後會有一些雷陣雨的情形；有下午後雷陣雨的區域，是有可能大雨，留意天氣變化。周日至下周二逐漸水氣增加，一方面是楊柳颱風逐漸接近有一點點關係，南邊一樣有低壓帶在通過，整體來說環境的水氣是增加的，整個午後雷陣雨的範圍比較廣，嘉義以南地區夜晚至清晨也有可能局部性陣雨。

溫度趨勢，林伯東表示，這幾天因為天氣比較穩定，台北盆地、西半部近山區的區域，還是比較容易有36度左右高溫。一直到周末之前，基本上都還是這樣子的狀況，要多補充水分。

林伯東表示，楊柳颱風的不確定性比較大，還是要觀察它的影響，提醒民眾做好防颱準備。

至於颱風對中南部的影響？林伯東表示，以目前的狀態來看，楊柳颱風接近時候的強度和範圍，不確定性還是比較大的，所以可能會有下雨，但至於會下多大，要視它接近的程度、它的大小和強度而定，還沒有辦法下定論。

林伯東表示，它在通過以前東半部會下雨，它經過台灣、巴士海峽之後，因為風向改變的關係，南部可能會下雨。但不知道什麼時候會通過，大致上只知道下周二、下周三比較接近，也許有可能下周四慢慢通過台灣，轉變的時間還沒辦法抓很細，但可知下周三、下周四對台灣會有影響。

他說，以目前來看，即使它走比較偏南的路徑，它還是會維持輕度颱風的強度。如果走比較偏北，目前有一些資料顯示，它甚至無法維持颱風的強度，不確定性滿大的。它會以每小時20公里的速度逐漸接近，預期下周三左右最接近台灣，但目前資料還沒有很明朗，所以無法知道是不是會直撲台灣，但有70%機率是有可能的。