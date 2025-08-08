快訊

台南百年罕見豪雨 國定古蹟「台灣府城」南門段城垣傳塌陷

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

聽新聞
0:00 / 0:00

職場男性的「夢幻老爸」曝光 理想爸爸是這三人

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國人經濟壓力大，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳成了職場男性最理想的夢幻爸爸。（路透）
國人經濟壓力大，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳成了職場男性最理想的夢幻爸爸。（路透）

今天是父親節，每個人心理的理想爸爸條件各不同，1111人力銀行「職場男性壓力調查」發現，職場男性員工最多人想選的「理想爸爸」竟是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，其次是台積電創辦人張忠謀，第三名則是歌手周杰倫。顯見在高壓經濟環境下，擁有事業成功、財富穩定的「富爸爸」，仍是多數人心中的理想象徵。

結果顯示台灣男性普遍面臨龐大壓力，9成5壓力沉重， 壓力來源以「家庭經濟支出」為首（55.8%），其次為「工作時間過長」（40.5%）。足見國人家庭經濟壓力大。

當男性面對龐大壓力時，會如何紓解呢？調查結果顯示，最多人會選擇「保持沉默、自行消化」（46.8%），其次為「放空、睡覺」（43.2%），「旅行放鬆」則占35.1% 排名第三。由此可見，不少的台灣男性傾向壓抑情緒，但壓力未能適當排解，反而可能因長期累積而出現心理風險，這一點也非常值得關注。

另外，在詢問男性最希望企業能提供哪些支持措施時，前三名依序為：「重視生活平衡、彈性工時與遠距工作制度」（76.5%）、「增設男性心靈假、比照女性生理假」（72%），以及「推動育兒與家庭友善制度」（40.3%），這也顯示出男性雖然期待在工作中獲得肯定，但也渴望在職場上獲得更多理解與心理支持。

或許是經濟壓力大，調查問到如果要「任性選擇爸爸」問題，結果顯示，最多人想選的「理想爸爸」是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，其次是台積電創辦人張忠謀，第三名則是歌手周杰倫，富爸爸成了大家最期待的夢幻老爸。

台積電

延伸閱讀

曾聽取黃仁勳意見 美商長：川普允許在美建廠不被課關稅

川普會見黃仁勳 一個月兩次

「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

周杰倫到濱崎步全包了！吳申梅成演唱會大富翁

相關新聞

楊柳颱風「小環流、結構扎實」 專家估轉中颱 預報趨勢類似薇帕

原本位於關島北方的熱帶性低氣壓TD-14，今天凌晨2時增強為今年第11號颱風楊柳，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉...

楊柳颱風不排除侵台？ 1張圖看各模式預測路徑 賈新興指這2天是關鍵

原位於關島北北東方海面的熱帶性低氣壓TD14號，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風，為編號第11號的楊柳颱風。台灣整合防災工...

楊柳颱風是否侵台進入關鍵期 粉專：整合後若較偏南有機會轉中颱

楊柳颱風今天凌晨2時生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，楊柳颱風目前環流結構仍在調整中，在太平洋高氣壓穩定導引...

職場男性的「夢幻老爸」曝光 理想爸爸是這三人

今天是父親節，每個人心理的理想爸爸條件各不同，1111人力銀行「職場男性壓力調查」發現，職場男性員工最多人想選的「理想爸...

慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部...

今明晴朗酷熱 楊柳颱風下周恐威脅台灣？ 吳德榮曝歐美最新預測

今、明兩天太平洋高壓影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地為晴朗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。