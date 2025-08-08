職場男性的「夢幻老爸」曝光 理想爸爸是這三人

今天是父親節，每個人心理的理想爸爸條件各不同，1111人力銀行「職場男性壓力調查」發現，職場男性員工最多人想選的「理想爸爸」竟是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，其次是台積電創辦人張忠謀，第三名則是歌手周杰倫。顯見在高壓經濟環境下，擁有事業成功、財富穩定的「富爸爸」，仍是多數人心中的理想象徵。

結果顯示台灣男性普遍面臨龐大壓力，9成5壓力沉重， 壓力來源以「家庭經濟支出」為首（55.8%），其次為「工作時間過長」（40.5%）。足見國人家庭經濟壓力大。

當男性面對龐大壓力時，會如何紓解呢？調查結果顯示，最多人會選擇「保持沉默、自行消化」（46.8%），其次為「放空、睡覺」（43.2%），「旅行放鬆」則占35.1% 排名第三。由此可見，不少的台灣男性傾向壓抑情緒，但壓力未能適當排解，反而可能因長期累積而出現心理風險，這一點也非常值得關注。

另外，在詢問男性最希望企業能提供哪些支持措施時，前三名依序為：「重視生活平衡、彈性工時與遠距工作制度」（76.5%）、「增設男性心靈假、比照女性生理假」（72%），以及「推動育兒與家庭友善制度」（40.3%），這也顯示出男性雖然期待在工作中獲得肯定，但也渴望在職場上獲得更多理解與心理支持。

或許是經濟壓力大，調查問到如果要「任性選擇爸爸」問題，結果顯示，最多人想選的「理想爸爸」是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，其次是台積電創辦人張忠謀，第三名則是歌手周杰倫，富爸爸成了大家最期待的夢幻老爸。