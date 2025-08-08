沈玉琳罹癌暫別螢光幕 血癌是絕症嗎？醫界曝治療真正挑戰

57歲資深主持人沈玉琳7月29日晚間因身體不適，緊急送入國軍三總加護病房，引發外界揣測與關注。事隔九天，他終於在8月6日透過社群平台對外證實，自己罹患的是白血球異常增生的白血病，正接受住院治療。他在貼文中坦言：「由於狀況緊急，我已經住院治療幾天了，療程會持續一段時間，接下來可能會暫時無法與大家見面。」這番話讓粉絲與圈內好友倍感震驚與不捨。

雖然白血病聽來令人憂心，但根據醫界說法，這類疾病若能及時治療，仍有機會獲得良好控制甚至緩解，關鍵在於早期介入與持續配合療程。

沈玉琳真情發聲 盼未來能帶笑容回歸

翻攝FB／沈玉琳的御琳軍

沈玉琳透過社群平台親自說明病情，並表示會專心配合治療，暫時與觀眾告別。他感性表示，來自外界的關心與祝福，是他療癒過程中最強大的力量。他寫道：「請放心，我會好好配合治療、專心養病，期待不久的將來，能帶著笑容回到你們面前，繼續做我熱愛的事。」

目前他手上唯一仍持續錄製的節目為《11點熱吵店》，但隨著他暫別螢光幕，節目未來安排亦備受矚目。

網路聲量破萬！化療、移植成焦點 名人罹血癌案例有哪些？

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

血癌並非罕見病，過去已有多位公眾人物曾與此病奮戰。像是台視前主播劉忠繼、藝人高凌風，以及鴻海創辦人郭台銘的胞弟郭台成皆曾因血癌病逝。這次沈玉琳親自證實病情，再度喚起社會大眾對血癌的關注與重視。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》統計，自8月6日到7日中午，相關聲量已達13,837筆，社群上從祝福、加油，到醫療知識的分享都有，形成一波溫暖又關注度高的話題熱潮。熱門關鍵字除了「白血病」、「白血球」外，像是「化療」、「骨髓」、「移植」、「癌症」、「存活率」等詞也頻繁出現，顯示大家對療程細節和治癒機會都很在意。有網友理性分析：「白血病現在治療方式很多，不用太悲觀」，也有人回應：「希望能順利找到骨髓配對，加油！」

另外，「猛爆性肝炎」這個詞也出現在網路討論中，主要是因為初期傳出沈玉琳可能是罹患猛爆性肝炎，但隨著他本人出面說明，才確認為白血球異常增生的白血病，相關輿論才逐漸回歸醫療資訊與療程本身。

在留言串中，也有人主動表示願意提供骨髓檢查協助：「我身體很健康，如果能捐骨髓救人，希望有機會幫得上忙」，讓這起新聞除了震驚，也多了一層集體溫柔的力量。

白血病不是絕症 醫界這樣說

沈玉琳罹患的是俗稱「血癌」的白血病，詳細病理類型雖未公開，但他提到是「白血球異常增生」，醫界多認為與「急性白血病」可能有關。這種病來得快、變化快，很多人一聽到就聯想到化療、掉髮、嘔吐，甚至認為是走到生命盡頭，但事實其實不是這樣。

亞東醫院腫瘤科暨血液科主任余垣斌就曾指出，急性骨髓性白血病其實是「對治療反應很好的癌症」之一，只要及時就醫、積極配合，許多患者都能恢復正常生活，甚至根治。他舉例，像畫家幾米就曾罹病，接受治療後康復，還以繪本《又寂寞又美好》，紀錄自己接受治療期間的心情轉折與生命體悟。

化療效果穩定 六成病人有機會完全緩解

急性白血病在確診初期，通常會使用一種為期約一週的標準化療療程。臨床上統計，大約有六到七成的患者能在完成初步治療後達到「完全緩解」，也就是血液與骨髓中的癌細胞幾乎消失，造血功能恢復正常。

余垣斌說明，許多民眾對化療的印象是掉髮、噁心、極度不適，但隨著藥物與支持療法的進步，這些副作用其實已大為改善。雖然掉髮仍常見，但像過去那樣無法忍受的嘔吐，現在反而相當罕見。許多患者在治療期間，身體狀況都能穩定度過。

真正的挑戰是治療後的「空窗期」

化療的目的，是要清除血液與骨髓中的惡性細胞，但這同時也會暫時抑制正常的造血功能。余垣斌表示，治療後的兩到三週，病人的白血球、紅血球與血小板都會降到很低，特別是白血球，可能低到幾乎沒有免疫力。

這段期間被醫界稱為「真空狀態」，是整個療程中最關鍵、也最脆弱的時刻。雖然現在的醫療技術能透過輸血、抗生素與嚴密監控協助病人度過這段時間，但對每一位病人來說，這依然是一場身體與意志的雙重考驗。

非化療療法開啟新路 更多患者有機會接受治療

余垣斌指出，過去，對無法承受傳統化療強度的患者來說，治療選項相對有限，尤其是年紀偏大、身體較虛弱，或同時有其他慢性病的族群，只能接受較溫和的藥物，效果卻往往不理想，緩解率僅有一到兩成左右。

不過，近年來針對無法承受標準化療強度的白血病患者，醫界逐步導入一種新型治療選項，結合口服標靶藥物與低強度療法。這類療法是透過抑制血癌細胞凋亡機制的藥物，搭配低劑量化學治療或去甲基化藥物，不僅副作用較輕，也讓治療效果明顯提升。根據臨床試驗結果，完全緩解率已可接近傳統化療水準，且發燒、感染等不良反應的機率也大幅降低。

雖然目前部分新藥尚未全面納入健保，對部分患者來說仍需考量經濟負擔，但這類療法的出現，確實為白血病患者，尤其是原本難以接受標準療程者，帶來一道新的曙光。醫界也正在進一步探討，未來是否能更廣泛應用於年輕患者，或在身體狀況穩定後，再銜接其他治療方案，以提高手術或移植的成功率。

