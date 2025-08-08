快訊

羨慕！OpenAI發布GPT-5前一晚「送員工4470萬元」 這些人秒變千萬富翁

高鐵敬國軍 9月1日至9月4日國軍搭車免費招待熱飲

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為了向保家衛國、守護台灣的國軍官兵致敬，台灣高鐵公司響應2025年九三軍人節敬軍號召，特別於9月1日至4日推出「國軍官兵搭高鐵贈熱飲」活動，凡現役軍人於活動期間搭乘高鐵列車，主動出示本人有效之中華民國軍人身分證，即可免費獲得推車販售服務所提供的暖心熱飲一杯，可任選咖啡或紅茶（若當班車次數量不足，則以其他飲品替代）。希望在這個屬於軍人的特殊節日，向國軍表達最誠摯的敬意與感謝。

台灣高鐵公司表示，國軍是守護國家安全最堅強的後盾，更肩負第一線保家衛國的重責大任，期盼透過這次「國軍官兵搭高鐵贈熱飲」活動，能夠讓國軍在高鐵旅途中，感受到國人的敬意與感謝。更希望透過台灣高鐵的一杯熱飲，拋磚引玉，喚起全民對國防安全的重視與支持。

台灣高鐵致力於提供安全、便捷且貼心的旅運服務，並積極投入社會關懷，未來也將持續以實際行動支持守護這片土地的每一位國軍英雄，成為官兵與全民最值得信賴的旅程夥伴。台灣高鐵誠摯向所有堅守崗位、守護台灣的國軍弟兄姊妹致上最深的敬意，也邀請國人在遇到國軍時，給他們一個微笑、一句鼓勵，表達衷心的感謝。

國軍 軍人

