販售濾網狂打「獨家」卻沒證據！公平會出手裁罰10萬元

綠綠實業有限公司在網路販售濾網時，強調其產品為「市場銷售冠軍品牌」、「業界唯一主動送驗SGS」、「獨家可拆式寵物濾網」、「獨家奈米銀抗菌技術」、「獨家可水洗寵物前置濾網」，甚至稱原廠寵物濾網「僅LG有」。公平會認定，廣告內容誇大失實、足以誤導消費者，已違反《公平交易法》規定，決議裁罰綠綠實業新臺幣10萬元。

公平會指出，綠綠實業聲稱旗下「99抗菌綠」濾網是「市場銷售冠軍品牌」，卻無法提供任何銷售數據或客觀證據來佐證。而所謂「業界唯一主動送驗SGS」，事實上，其他同業也有將產品送交SGS檢驗，綠綠並非唯一一家。

此外，該公司強調產品具備「獨家可拆式外置寵物濾網」、「獨家奈米銀抗菌技術」與「獨家可水洗前置濾網」等特性，卻無法提出任何資料證明其產品具有「獨家」地位，且市面上其他品牌也有使用奈米銀抗菌技術、具備可水洗或可拆除的濾網設計。至於所謂原廠寵物濾網「僅LG有」的說法，公平會也發現，除了LG外，其他原廠也有推出類似產品。

公平會提醒，業者在行銷商品時，若廣告中使用「冠軍」、「唯一」、「獨家」等最高級形容詞，必須有明確客觀的佐證依據，若未經查證就刊登誇大內容，不僅會誤導消費者，更可能觸法遭罰，得不償失。