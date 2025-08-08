暑假加風災豪雨...南部血荒警報告急 醫療用血庫存剩4天

近期南部地區雨勢不斷，尤其高雄捐血中心服務的縣市：嘉南高屏澎東地區，多場捐血活動因各縣市發布停班停課訊息被迫取消，導致捐血人潮大幅減少，血庫存量急遽下滑，對南部地區醫療用血造成嚴重的衝擊。

嘉義捐血站臉書說，天氣不穩，加上暑期缺血，真的有夠慘，每袋熱血都是病患希望，拜託大家有空前來嘉義捐血站，挽袖捐熱血，捐血站臉書公告，周六捐血日，捐血行善，好禮成雙活動，救人一命，好禮帶回家。

活動地點嘉義捐血站，時間上午8時至下午5時，捐血成功好禮4重送：精美襪子、口罩1組（健康防護）、橘子火鍋餐券、新鮮雞蛋1盒。「今天你挽袖，明天有人重獲新生」，捐血地點嘉義捐血站、垂楊捐血室。

高雄捐血中心表示，受丹娜絲颱風影響，南部醫療用血告急，接連西南氣流更讓血庫難以補足所需醫療用血，截止昨天，南部嘉南高屏澎東地區醫療用血，僅存約4天血液庫存，但每日醫院的需求量約需2000袋。

醫療用血是手術、急診及突發事故搶救的關鍵，每袋熱血都可能成為病患延續生命的希望。若不能及時補足所需血液，南部地區醫療用血將面臨嚴重短缺，對急需輸血病友造成極大衝擊。