9大菜類易農藥殘留！營養師傳授清洗5絕招：很多人忽略第1步

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師指出，流動的水對清除農藥殘留非常有效。示意圖／ingimage
營養師指出，流動的水對清除農藥殘留非常有效。示意圖／ingimage

對於許多重視蔬菜水果、健康養生的民眾來說，一般蔬菜上殘留的農藥恐是最煩惱的問題。營養師李婉萍在臉書傳授蔬菜的正確清洗方法，依循5步驟就能安心吃蔬菜。

包括青江菜、小白菜、葱、芹菜、空心菜、甜豆莢、蘿蔔、辣椒、菠菜等9大類蔬菜，常見有農藥殘留。營養師表示，很多人對清洗蔬果感到困擾，特別是小資族，想吃得健康卻又擔心買不起有機蔬菜。她分享5大蔬菜的正確清洗法：

一、修剪並去除外層爛葉

李婉萍認為，這是最簡單卻最容易忽略的步驟，因為蔬菜的外層葉片往往沾染最多農藥，其中根部或葉柄處也要特別注意。建議在洗菜前先將爛葉剔除，切掉約1公分的根部，待葉片分開後再做清洗。

二、流動清水沖洗

營養師指出，雖然不少人都知道此法，但有時因為擔心太浪費水而有所遲疑。事實上，水流不需像瀑布那樣嘩啦啦地沖，只要像礦泉水瓶蓋戳一個小洞那種緩慢的水流，對於清除農藥殘留就非常有效。建議民眾可用流動的水沖洗蔬菜的根部、葉片或果蒂處，能大幅沖掉附著的農藥。

三、浸泡＋二次沖洗

營養師表示，蔬菜沖洗後，可放入清水中浸泡10至20分鐘，再以流動的水沖洗2到3次。不僅農藥殘留能有效去除，蔬菜的口感也會提升，讓蔬菜更加清脆好吃。

四、烹煮時不蓋鍋蓋

營養師還傳授一烹調時的小技巧，特別是在炒青菜、燙蔬菜時，烹調當下打開鍋蓋，能讓殘留的農藥隨著蒸氣揮發，是額外的一層保障。

五、外食族少喝湯，降低風險

營養師提醒外食族，很多農藥殘留在煮湯時容易溶解，若擔心餐廳是否有確實清洗蔬菜，可以自主選擇少喝湯，以降低攝入殘留農藥的風險。

洗菜 外食族 營養師 農藥殘留

對於許多重視蔬菜水果、健康養生的民眾來說，一般蔬菜上殘留的農藥恐是最煩惱的問題。營養師李婉萍昨(7)日在臉書傳授蔬菜的正確清洗方法，表示依循5步驟就能安心吃蔬菜。

