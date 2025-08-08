喝茶小心4雷區！醫：不能「刮油」 喝錯時間恐胃痛、干擾鐵鈣吸收

一般人都知道，喝茶對健康有諸多好處，但婦產科醫師邱筱宸透過臉書提醒民眾，喝茶的時間與方法若不慎選錯，或產生錯誤的認知，恐將適得其反，未達喝茶的好處前就傷身。她點出4大「喝茶誤區」及4大「健康喝茶」注意事項，提醒愛喝茶的民眾注意。

邱筱宸指出，茶不只是能解渴，因其中富含多種對身體有益的植物化合物，例如兒茶素、咖啡因、L-茶胺酸及黃酮類。其中兒茶素以綠茶特別多，有抗氧化、抗發炎、甚至潛在的抗癌作用。咖啡因適量可提神、提升注意力。而L-茶胺酸幫助放鬆、減緩焦慮，與咖啡因搭配能讓人更專注不焦躁，黃酮類則有益心血管健康。長期適量喝茶，可能有助降低心血管疾病、代謝症候群及部分癌症風險。

但若喝錯時間及誤認其功效，恐怕會適得其反。邱筱宸指出以下4大「喝茶誤區」：

邱筱宸提醒民眾，千萬別空腹喝茶，因為茶中的單寧酸會引發胃痛，甚至影響消化功能。

二、喝茶能「刮油」減肥？別想太多

邱筱宸表示，茶對代謝的確有幫助，但不會讓脂肪「溜走」，減重還是要靠飲食控制和運動。

三、飯後立刻喝茶助消化？不建議

邱筱宸說，茶中單寧酸會干擾鐵質吸收，草酸會影響鈣質吸收，特別是吃素或女性，建議餐後至少需隔1小時再喝茶。

四、冷泡茶或瓶裝茶一樣健康？不一定

邱筱宸解釋，市售瓶裝茶如果加糖，等於在喝「加糖香精水」。若想喝健康，還是要買無糖，或自己泡最安心。

醫師也點出4大「健康喝茶」注意事項，包括「每天喝大約2至3杯茶就好」、「選擇無糖或自行純茶葉泡製」、「餐後間隔1小時以上再喝」，及「睡前避免喝茶」，提醒民眾善用茶葉健康養生。