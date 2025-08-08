快訊

楊柳颱風不排除侵台？ 1張圖看各模式預測路徑 賈新興指這2天是關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲系集模式及各AI模式預測楊柳颱風侵襲機率及路徑圖。圖／取自賈新興臉書

原位於關島北北東方海面的熱帶性低氣壓TD14號，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風，為編號第11號的楊柳颱風。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察周日至下周一楊柳颱風移動方向跟趨勢，若路徑偏南，則其存活機率較高，若其路徑偏北、類似歐洲模式預測，則其存活機率低。超過3天後的颱風路徑預報誤差大約200公里左右。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，午後新竹以南及各地山區有零星短暫陣雨。周日，午後西半部及北北基有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫陣雨。下周一至下周二，清晨於台中以南沿海有零星短暫雨，午後西半部及北北基有局部短暫陣雨。下周三，午後西半部及北北基有局部短暫陣雨，宜花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四，花東沿海及台中以南有零星短暫雨，午後新竹以北山區及台中以南有零星短暫陣雨。下周五，清晨於花東有零星短暫雨，午後台中以南有零星短暫陣雨。下周六，清晨於彰化以南沿海及花東沿海有零星短暫雨，午後桃園以南有零星短暫陣雨。17日，清晨於台南以南及花東有零星短暫雨，午後西半部及北北基宜花有零星短暫陣雨。

賈新興說，短期氣候趨勢預測顯示，今起至9月20日，台灣降雨以偏少的機率較高，惟南海至菲律賓一帶降雨以偏多的機率較高。有利颱風生成環境歇息至9月1日，之後環境再次有利颱風生成。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

