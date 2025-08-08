慎防熱傷害！ 晴朗炎熱飆36度高溫 明起水氣增

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
大台北地區及中南部近山區有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，多注意防曬並多補充水分。本報資料照片
大台北地區及中南部近山區有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，多注意防曬並多補充水分。本報資料照片

今天環境水氣仍偏少，各地大多為多雲到晴，中央氣象署說，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，東半部高溫約31至33度，西半部地區34、35度，大台北地區及中南部近山區有出現36度以上高溫的機率，中午前後紫外線偏強，多注意防曬並多補充水分；澎湖26至30度、金門27至33度、馬祖27至31度。

明天環境轉偏東南風，水氣漸增，各地大多為晴到多雲，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二太平洋高壓往台灣北方海面移動，台灣環境水氣稍增多，降雨機率增加，清晨至上午沿海地區有陸風、西南風輻合在嘉義以南地區有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

下周三、下周四水氣較多，環境吹偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部沿海地區有零星短暫陣雨。

下周五至17日南部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

