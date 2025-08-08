今明晴朗酷熱 楊柳颱風下周恐威脅台灣？ 吳德榮曝歐美最新預測

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，紫外線強，要注意防曬、防中暑。本報資料照片
今、明兩天太平洋高壓影響，各地為晴朗酷熱的盛夏，紫外線強，要注意防曬、防中暑。本報資料照片

今、明兩天太平洋高壓影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地為晴朗酷熱的盛夏，紫外線強，要注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。今天北部23至38度、中部23至36度、南部24至37度、東部21至35度。

今天凌晨2時在關島北方海面的熱帶低壓，已發展為輕颱楊柳；吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均，下周三、下周四通過台灣南端，個別模擬路徑則在兩側、相當分散；模擬強度有的持續增強，有的半途減弱夭折。

他說，至於美國模式（GEFS）系集模擬路徑的平均則稍微偏北，通過台灣；個別模擬路徑及強度，同樣顯示很大的不確定性。由於各國模式仍將持續調整，需持續觀察。

周日至下周二各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；吳德榮表示，南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。下周三、周四各地的天氣，視楊柳颱風的強度及動向而定，有不確定性，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式（左圖）系集模擬路徑的平均，下周三、周四通過台灣南端，個別模擬路徑則在兩側、相當分散。美國模式（右圖）系集模擬路徑的平均則稍微偏北，通過台灣；個別模擬路徑及強度，同樣顯示很大的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式（左圖）系集模擬路徑的平均，下周三、周四通過台灣南端，個別模擬路徑則在兩側、相當分散。美國模式（右圖）系集模擬路徑的平均則稍微偏北，通過台灣；個別模擬路徑及強度，同樣顯示很大的不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

中暑 防曬 吳德榮

相關新聞

輕颱「楊柳」凌晨2時生成！預估這3天最靠近台灣 移動路徑曝光

位於太平洋西方海面上的熱帶性低氣壓TD14生成為颱風。中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD14已於今凌晨2時發展為輕度颱風「...

日本氣象廳：新颱「楊柳」即將形成 5天後朝台灣東南方海面而來

日媒7日報導，今年第11號颱風「楊柳」即將形成，根據日本氣象廳當晚最新預測，關島附近的熱帶性低氣壓將朝台灣海面而來，暴風...

今年首例中國大陸移入屈公病 台中40多歲女赴廣東返台確診

中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，疾管署今公布天我國今年首例自中國大陸境外移入的屈公病病例，個案為中部4旬女子，7月至廣東省...

楊柳颱風路徑「台灣到巴士海峽」都可能 這2天最接近台灣

原位於關島北北東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時增強為今年第11號颱風楊柳（Podul）。中央氣象署說，預測未來朝西移...

健康主題館／現代文明病「眩暈症」 病因不同治療不同

時常感覺頭暈目眩，甚至出現臉色蒼白、惡心嘔吐、血壓低等狀況，可能罹患現代文明病「眩暈症」，也可能是姿勢性低血壓作怪，或是...

學者研究：消防員壓力大、失眠 執勤瑕疵近2成

消防員扛起救人職責，心理壓力大。聯合大學環境與安全衛生工程學系教授林澤聖最新研究發現，近3成5消防員處於「職場壓力過高」...

