今明晴朗酷熱 楊柳颱風下周恐威脅台灣？ 吳德榮曝歐美最新預測

今、明兩天太平洋高壓影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，各地為晴朗酷熱的盛夏，紫外線強，要注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。今天北部23至38度、中部23至36度、南部24至37度、東部21至35度。

今天凌晨2時在關島北方海面的熱帶低壓，已發展為輕颱楊柳；吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）系集模擬路徑的平均，下周三、下周四通過台灣南端，個別模擬路徑則在兩側、相當分散；模擬強度有的持續增強，有的半途減弱夭折。

他說，至於美國模式（GEFS）系集模擬路徑的平均則稍微偏北，通過台灣；個別模擬路徑及強度，同樣顯示很大的不確定性。由於各國模式仍將持續調整，需持續觀察。

周日至下周二各地仍晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；吳德榮表示，南方水氣略增、大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。下周三、周四各地的天氣，視楊柳颱風的強度及動向而定，有不確定性，需再觀察。