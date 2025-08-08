楊柳颱風路徑「台灣到巴士海峽」都可能 這2天最接近台灣

原位於關島北北東方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時增強為今年第11號颱風楊柳（Podul）。中央氣象署說，預測未來朝西移動，留意最新颱風預報資訊。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，日本氣象廳預測，5天後將朝台灣東南方海面而來，由於楊柳颱風目前底層已建立相當完整，且所處的環境海溫高、風切低，預計將持續增強，暴風範圍也會隨之擴大，要密切注意了。由於太平洋高壓較強勢，預估楊柳颱風未來將穩定西行，預計下周三至下周四最接近台灣。

但楊柳颱風路徑仍有變數，「觀氣象看天氣」表示，誤差範圍大概是台灣到巴士海峽，由於它是個環流核心較小的颱風，因此形成初期「環境」的好壞就十分重要，這也是影響它未來強度發展的關鍵。「發展的好就中颱以上，受風切影響太大就半路消散」。

「觀氣象看天氣」表示，形成初期風切尚可、逐漸發展，今天環境風切不大，加上海溫高，較適合發展。但到了周六至下周一，目前西太平洋遠洋及琉球，各有一個太平洋高壓中心，未來遠洋的副高中心會逐漸西伸，與琉球一帶副高合併，合併後西伸的副高中心，則位於日本南方附近，在其西伸的過程中，由於中高層與低層風向（速）差異，會在太平洋高壓脊南側產生較大的風切。楊柳颱風若採取較偏南路徑，受風切影響也會降低。

而歐洲與美國模式預測分歧，「觀氣象看天氣」表示，受惠於海溫仍適合發展的情況下，美國（GFS）預測在周六至下周一期間，楊柳颱風仍有十分緩慢增強的可能；而歐洲（EC）則認為在楊柳颱風較弱，會因副高的下沉氣流與較強的風切，在琉球附近消散。

「接近台灣東部海域、環境優渥可能快速發展」，「觀氣象看天氣」表示，而下周二至下周三，楊柳颱風來到台灣東方外海，風切在此期間會明顯減弱、加上高海溫，會有快速增強的機會，大概兩天的發展時間，部分模式預測至少會來到中度颱風等級，實際上就要視其發展狀況而定。