輕颱「楊柳」凌晨2時生成！預估這3天最靠近台灣 移動路徑曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
第11號颱風楊柳已於今凌晨2時生成。圖／中央氣象署提供
第11號颱風楊柳已於今凌晨2時生成。圖／中央氣象署提供

位於太平洋西方海面上的熱帶性低氣壓TD14生成為颱風。中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD14已於今凌晨2時發展為輕度颱風「楊柳」，成為今年第11號颱風，預測未來路徑將朝西移動。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，第11號颱風「楊柳」在今凌晨2時生成，小颱風的特性就是整合快、發展也快，目前各國預測路徑差異不大，大致都是預估下周三至下周五這段時間最接近台灣或巴士海峽。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，日本氣象廳預估楊柳颱風未來路徑將偏向直撲台灣，我國中央氣象署則預測往巴士海峽前進，兩者差別主要在太平洋高壓的強弱。若高壓偏強，就可能南壓走巴士海峽；若高壓沒那麼強，路徑就會趨向台灣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，雖然這幾天仍有些變數，但整體方向已漸漸明朗，呼籲下周有安排戶外活動的民眾，務必留意最新預報，也要做好防颱準備。

氣象署預報員張竣堯說，昨天下午2時關島附近海面的熱帶擾動生成為熱帶性低氣壓TD14，其距離鵝鑾鼻約2810公里，未來以西北西轉西北方向前進，下周有機會接近台灣，屆時台灣周邊水氣將會增加。

颱風 氣象署

