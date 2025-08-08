聽新聞
屈公病 首例自大陸移入

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

衛福部疾管署昨公布首例自中國大陸廣東省境外移入的屈公病個案，為家住中部四十多歲本國籍女性，今年七月至廣東佛山市及深圳拜訪友人，七月卅日返台後隔日出現發燒等症狀就醫確診。截至八月六日，我國今年累計屈公病境外移入共十七例，創六年新高。

疾管署發言人曾淑慧說，此個案返國後出現紅疹、腳踝及四肢疼痛症狀，就醫住院治療現已痊癒，衛生單位將持續監測至八月廿六日；調查發現，該名女性發病潛伏期在大陸廣東旅遊，且自述於廣東拜訪友人期間曾遭蚊子叮咬，判定為首例大陸境外移入個案。

曾淑慧說，屈公病由帶病毒的白線斑蚊埃及斑蚊叮咬感染，潛伏期二至十二天，感染症狀包括突然發燒、關節發炎或疼痛、頭痛、惡心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續三至七天。新生兒、六十五歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者為併發重症風險族群。

曾淑慧說，大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，七月八日報告首例病例以來累計七千多例，以佛山市病例數最多，港澳也出現移入病例。我國已提升廣東省國際旅遊疫情建議至第二級警示，赴陸國人應多注意。

