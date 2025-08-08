聽新聞
殷正洋榮家獻唱 97歲老兵開金嗓

聯合報／ 記者程嘉文／屏東報導
聯合報與陳玲基金會「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，前進屏東榮民之家。聯合報社長游美月（右一）、基金會董事長李棟樑（中），與兩位人瑞級榮民合影。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲基金會「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，前進屏東榮民之家。聯合報社長游美月（右一）、基金會董事長李棟樑（中），與兩位人瑞級榮民合影。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲社福基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，昨天邀請歌手殷正洋、王海玲、吳淑敏，到屏東內埔的榮民之家獻唱。聯合報社長游美月、陳玲基金會董事長李棟樑特別致贈慰問金與紀念品，給榮家與榮民前輩。榮家主任李秦強感謝聯合報與陳玲基金會，沒有忘記榮民前輩對國家的貢獻。

十一年前起，聯合報與陳玲基金會合作，每年到各地榮家義演。殷正洋、王海玲、吳淑敏都是多次共襄盛舉的老班底，軍人子弟出身的殷正洋與王海玲，更不忘在台上「自報家門」。他們帶來「甜蜜蜜」、「可愛的玫瑰花」、「小城故事」、「無緣花」、「忘了我是誰」、「恰似你的溫柔」、「守著陽光守著你」等經典歌曲，壓軸是「中華民國頌」，最後合唱「月亮代表我的心」落幕。

歌手們表演時，熱情到台下邀請榮民們合唱，九十七歲、參加過登步戰役的老兵李廉身體硬朗，中氣十足，現場主持的聯合報整合行銷部副總陳偉民戲稱，李廉是「被當兵耽誤的男高音」。李秦強指出，榮家很少有這麼氣氛熱烈的活動，他要對基金會與聯合報致上最誠摯謝意。

李棟樑表示，榮民曾在社會的繁榮發展過程中，扮演關鍵力量，他們的貢獻不該被忘記。這次在父親節前夕來到屏東榮家，希望藉由音樂與關懷，讓長輩們感受到社會的敬意與祝福。

歌手殷正洋參加聯合報與陳玲基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，和97歲老榮民李廉合唱。記者程嘉文／攝影
歌手殷正洋參加聯合報與陳玲基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，和97歲老榮民李廉合唱。記者程嘉文／攝影

