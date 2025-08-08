屏東號誌頻故障 台鐵：系統異常與豪雨無關

台鐵近期號誌故障頻傳，本月六日一連發生三起號誌異常情況，昨天再因號誌故障導致西勢至潮州站間雙向列車誤點，號誌異常受到影響車站都在屏東地區，外界質疑是否受到○七二八西南氣流豪雨影響。台鐵澄清，是內部計軸器系統異常，導致整個屏東地區的號誌都故障，原因還在釐清中。

台鐵公司說明，屏潮鐵路為高架路段，不會受到豪雨、淹水影響，且號誌都有良好的防護，至於為何號誌頻繁異常？經初步調查，是西勢至潮州地區的計軸器系統出現異常。

台鐵表示，因重新調整校正個別計軸器環境參數需耗時較長，為免影響行車運轉過多，六日發生設備異常時，是先以設備重置方式讓設備恢復正常運作，再由電務人員逐一進行參數調校，並協調西門子原廠派遣技術人員至現場提供技術協助，但因屏潮地區的計軸器數量高達九百餘處，昨日故障處主要為前天尚不及完成參數校正之處。

台灣鐵道學會暨國土學會表示，針對號誌系統更新工程，台鐵公司早在二○二○年就說要更新六十八個車站號誌系統，預算約六十億元，原先預計今年完工，但目前看來更新進度嚴重落後，交通部應介入、監督，確保更新工程如期如質完成，以降低號誌故障發生率。

台鐵則表示，為避免後續再發生頻繁故障，目前台鐵電務人員仍會同西門子技術人員持續辦理參數調校中，預計於今早首班車前完成另一系參數的調校，經調校後相關設備將逐漸穩定。後續也將深入調查確認設備異常原因，並檢討加強計軸器環境參數調校工作，加速逾齡老舊計軸器的汰換更新。