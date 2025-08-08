全球塑膠公約減塑協議 環團：可能採總量限制

「全球塑膠公約」最終談判會議持續進行分組討論，預計最快周六由各小組提交具體草案版本。專家學者普遍認為，本次談判有望先建構整體架構，再仿照「氣候變化框架公約」逐步補實內容。然而，石油國強勢立場與遊說團體的積極動作，仍讓談判充滿不確定性。

環境權保障基金會副執行長許博任指出，本次談判仍聚焦上游塑膠減產、禁用清單與財務機制設計等三大核心議題。他坦言，石油國態度強硬，塑膠減產條文勢必陷入拉鋸。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，即便無法達成明確「減產」協議，仍可能朝「總量限制」發展。也就是在各國產業可接受條件下，設定全球塑膠產量上限。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，一旦條文定案，會將國際共識納入國內政策規畫。