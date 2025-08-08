聽新聞
0:00 / 0:00

全球塑膠公約減塑協議 環團：可能採總量限制

聯合報／ 特派記者楊惠琪／日內瓦報導
全球塑膠公約談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區的回收站。記者曾原信／攝影
全球塑膠公約談判會議於日內瓦展開。圖為日內瓦市區的回收站。記者曾原信／攝影

「全球塑膠公約」最終談判會議持續進行分組討論，預計最快周六由各小組提交具體草案版本。專家學者普遍認為，本次談判有望先建構整體架構，再仿照「氣候變化框架公約」逐步補實內容。然而，石油國強勢立場與遊說團體的積極動作，仍讓談判充滿不確定性。

環境權保障基金會副執行長許博任指出，本次談判仍聚焦上游塑膠減產、禁用清單與財務機制設計等三大核心議題。他坦言，石油國態度強硬，塑膠減產條文勢必陷入拉鋸。

看守台灣協會秘書長謝和霖指出，即便無法達成明確「減產」協議，仍可能朝「總量限制」發展。也就是在各國產業可接受條件下，設定全球塑膠產量上限。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，一旦條文定案，會將國際共識納入國內政策規畫。

石油 日內瓦 環境部 塑膠微粒

延伸閱讀

塑膠公約直擊／抗議石油企業阻撓談判 綠色和平爬上聯合國屋頂抗議

紙膜取代塑膠農膜！「每公頃」可減少約1055公斤碳排放還能讓土讓降溫

聯合國喊減塑，台灣孩子先行一步──520所學校的減塑行動，讓島嶼重新呼吸

塑膠公約談判日內瓦登場 公民團體場外集結高喊「減塑」

相關新聞

避免又陷「減產」僵局…全球塑膠公約談判 朝向永續生產

「全球塑膠公約」談判昨進入第三天，為避免談判再次受阻，大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）早在...

全球塑膠公約減塑協議 環團：可能採總量限制

「全球塑膠公約」最終談判會議持續進行分組討論，預計最快周六由各小組提交具體草案版本。專家學者普遍認為，本次談判有望先建構...

與大陸企業關係惹議？ 川普要英特爾CEO陳立武辭職

美國總統川普七日發文要求英特爾執行長陳立武立即辭職，似乎回應前一天川普盟友參議員柯頓對陳立武與大陸企業關係的質疑。

南韓獨檢 聲請逮捕前第一夫人金建希

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨立檢察組七日說，當天下午約一時廿一分向法院聲押金建希。若聲押獲准，將寫下南韓史上...

泰國、柬埔寨同意延長停火協議 雙方1個月內再舉行會談

泰國與柬埔寨今天同意延長停火協議。泰柬上月在兩國邊界地區爆發致命衝突，在馬來西亞斡旋下，雙方達成脆弱的停火協議，結束5天...

夫妻恐一起入獄？南韓前第一夫人金建希是否被捕 結果最快12日出爐

南韓負責調查前第一夫人金建希相關弊案的獨檢組當地時間7日下午1時21分左右向法院聲請對她的逮捕令。韓聯社報導，法院是否批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。