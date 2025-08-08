避免又陷「減產」僵局…全球塑膠公約談判 朝向永續生產

「全球塑膠公約」談判昨進入第三天，為避免談判再次受阻，大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）早在談判前即展開布局，日前在國際記者會也提出「永續生產與消費」的重要性，外界預期可能會以「永續生產」取代「減產」用語，避免陷入歷屆談判的「塑膠減產」僵局。

針對歷屆爭議焦點「塑膠減產」，瓦迪維索指出，在塑膠全生命周期管理中，應注意「永續生產與消費」的重要性。場邊觀察人士分析，談判正逐漸朝向一個可能被各方接受的折衷方案，也就是以「永續生產與消費」取代「減產」一詞，避免引發石油輸出國反彈。

此外，「永續生產與消費」的論述框架，同樣涵蓋了塑膠生命周期各階段的治理思維，從源頭減量、產品設計、消費行為轉型，到最終的廢棄管理與循環利用，皆被納入討論範圍，也為歷屆僵持不下的「減產」爭議，開闢另一條更具可行性的對話路徑。

環團則對大會在減塑讓步表達不滿。綠色和平昨在會議舉辦地點日內瓦聯合國總部前，以象徵石油汙染的黑色塗料覆蓋馬路，並攀上大樓屋頂，高舉「內有石油汙染大戶」與「塑膠公約是非賣品」的布條，抗議產油國與化石燃料利益團體阻撓協商進程。

綠色和平組織全球塑膠公約談判代表團負責人福布斯（Graham Forbes）指出，每一輪談判都吸引更多石油和天然氣遊說者，開幕首日即有部分國家企圖阻撓，甚至削弱關於「減少塑膠生產」的討論與行動，但絕不能讓製造問題的企業汙染者阻止世界解決這個問題。

綠色和平台灣減塑專案負責人張凱婷也指出，環境部派員前往日內瓦關注談判進展，她呼籲環境部正視國際趨勢，堅定支持更積極的改革方案。