北捷、機捷試辦輪椅互借

台北捷運和機場捷運台北站路程約10到15分鐘，對行動不便者很困難。有民眾指北捷和機捷輪椅無法互借，造成身障者不便。北捷昨與桃園捷運公司協調後，宣布試辦輪椅互助借用機制；至於其它可轉乘台鐵、高鐵或機場捷運的松山、南港、板橋、三重及北門等站，原來就有輪椅互借機制。

有民眾表示自己是身障者，日前她和丈夫在北捷詢問能否租借輪椅到機捷再推回來，答案是不行；丈夫只好先到機捷情商借輪椅。等待時看到一名男士拄著兩根拐杖辛苦前行，讓她感嘆，機捷2017年開通至今對身障旅客服務不夠貼心，也不及台鐵提供的輪椅服務。

北市議員何孟樺發現，北捷輪椅借用服務範圍僅限站內，轉乘輪椅協推服務僅4處，亦即北車B3至台鐵、高鐵詢問處；板橋站至台鐵、高鐵詢問處；南港站至台鐵、高鐵詢問處；北門站至機捷詢問處。但北捷和機捷北車及北捷松山站至台鐵松山站間，尚無相關服務，輪椅也無法外借至北捷站外，造成無障礙服務斷層，呼籲北捷應加速研議2處站點提供輪椅借用、協推服務。