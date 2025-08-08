聽新聞
學者研究 消防員壓力大、失眠 執勤瑕疵近2成

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

消防員扛起救人職責，心理壓力大。聯合大學環境與安全衛生工程學系教授林澤聖最新研究發現，近3成5消防員處於「職場壓力過高」狀態，超過5成睡眠品質不佳，更有近2成曾因壓力與疲勞導致執勤瑕疵。

台塑企業暨王詹樣公益信託昨攜手台灣職業衛生學會，發表「特殊職業類別身心健康與食安問題計畫」，其中子計畫研究顯示，消防員長期處於睡眠不足與心理壓力，亟需被關心和傾聽。

林澤聖為「消防員輪班制度、職場壓力與認知表現之相關性研究」主持人，於2024年10月起進行研究，在中部地區消防單位收案557名18至65歲消防員，經職業壓力、睡眠品質等量表，評估勤務型態與壓力來源。

研究發現，34.9%消防員正處於職場壓力過高狀態，且睡眠障礙相當普遍，盛行率介於13.7%至73%之間，更有19.1%曾因壓力與疲勞導致執勤瑕疵。他說，若消防員每周有2至4天能於待命時安穩小睡1小時以上，工作壓力風險可下降56%；若小睡達5天以上風險更可降至64%。

37歲的消防員李分隊長表示，他有1次參與透天厝民宅火災救援行動，當時在濃煙滾滾的火場中迷失方向，腦中一片空白，恐懼感瞬間湧上心頭，幸好學長及時發現，將他帶出火場；他也省思是否能承受心理健康問題，經透過同儕支持等方案，才能繼續面對各種任務的挑戰。

