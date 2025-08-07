今年首例中國大陸移入屈公病 台中40多歲女赴廣東返台確診

中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，疾管署今公布天我國今年首例自中國大陸境外移入的屈公病病例，個案為中部4旬女子，7月至廣東省佛山市及深圳訪友，返台確診。台中市衛生局說明，衛生局接獲個案通報後，已完成疫情調查及啟動區級防治中心，並完成相關防治工作，避免社區屈公病疫情風險。

衛生局說明，衛生局接獲1例境外移入屈公病確定個案，為本國籍4旬女子，獨自至中國大陸廣東省佛山、深圳等地旅遊，於入境後隔日7月31日因出現發燒、關節疼痛、出疹等不適症狀就醫，經醫師通報後收治住院，已康復出院。昨天經疾管署實驗室檢驗研判確定為境外移入屈公病個案，為台中今年第3例境外移入屈公病確定病例。

衛生局長曾梓展表示，依據疾管署國際疫情監測資料顯示，國際屈公病疫情持續加劇，美洲、歐洲與亞洲皆有屈公病個案；在亞洲部分，印尼及中國廣東省疫情嚴峻，且該省其他城市也已出現病例，另澳門及香港等地也出現移入病例，澳門近日更出現本土病例。

疾管署統計，截至今天，全國累計126例登革熱確定個案，與17例屈公病確定個案，皆為境外移入，其中台中市累計12例登革熱確定個案及3例屈公病確定個案，皆為境外移入。

衛生局提醒，民眾計畫前往巴西、印尼、中國廣東省與東南亞等屈公病流行地區，務必做好防蚊措施，返國後14天內如出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，應盡速就醫，主動告知醫護人員旅遊史，以利醫師早期診斷、通報及治療。