吃藥控制但心臟越來越沒力 59歲老菸槍植心臟輔助器獲重生

59歲紀姓男子有抽菸習慣，最多一天抽上3包菸，15年前罹心臟病，雖有吃藥控制，但心臟越來越沒力，導致嚴重心臟衰竭，心臟功能剩下不到20%，常掛急診，今年6月在台中榮總植入長效型左心室輔助器（LVAD），目前已戒菸，他強調「不戒菸手術就白做了」，如今生活如常，定期門診追蹤，等待未來合適的心臟移植。

台中榮總心臟血管外科醫師吳詠斯說，台灣心臟衰竭盛行率約1%至2%，當心臟功能持續惡化，約10%至15%病人進展為末期心衰竭，藥物治療已無法控制，不動也會喘，常見症狀包括呼吸困難、下肢水腫、疲倦無力、夜間喘醒與心悸等，病況惡化導致反覆住院，1年內死亡率高達50%。

紀姓男子表示，他過去有抽菸習慣，最多一天抽上3包菸，15年前就醫診斷為心臟病，服藥控制，但心臟越來越沒力，惡化成末期心衰竭，今年狀況惡化，坐著就會喘，也曾經腳水腫成2倍大，呼吸困難到無法仰躺，得戴呼吸器續命，常掛急診，不手術沒辦法活。

吳詠斯說明，LVAD透過植入體內的小型機械幫浦，將血液從左心室輸送到主動脈，透過皮膚穿出的電線連結外部電池和控制器，供應全身血液循環，電線從體內延伸體外，術後有傷口癒合不良、感染風險，另須留意出血、血栓、心律不整等手術併發症。

吳詠斯指出，心衰竭好發族群包括高齡、高血壓、糖尿病、心血管疾病、肥胖、長期飲酒，以及接受器官移植或免疫抑制治療者；心衰竭患者平時應控制高血壓、糖尿病與膽固醇，維持低鹽飲食、規律服藥和戒菸酒、檳榔，並及早就醫處理惡化徵兆，才能有效控制病情。

中榮心臟血管外科主任魏晧智說，台中榮總心臟外科團隊近3年成功為5名末期心臟衰竭病人植入LVAD，術後皆順利康復出院，恢復正常生活，其中2人成功接受大愛心臟移植，平均等候天數為214.5天。