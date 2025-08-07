因應加徵20％關稅衝擊 漁民及團體每戶貸款額度最高3千萬

為因應美國對我國課徵對等關稅所帶來的挑戰，在農業部「180億元農漁產業支持方案」的框架下，並自即日起受理申請。其中針對有輸美實績，並納入受關稅影響的漁民、漁民團體及相關企業，農業部將加碼補助一年份貸款利息，每戶貸款額度（含新舊貸款）最高為新台幣3000萬元。

漁業署所研擬的相關措施，修正推出金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場等三大面向支持措施，為協助漁業經營者穩定短期資金，針對有輸美實績，並納入受關稅影響的漁民、漁民團體及相關企業，皆可申請貸款利息補貼。農業部將加碼補助一年份貸款利息，利率補貼最高達1%，每戶貸款額度（含新舊貸款）最高為新台幣3000萬元。

在海洋捕撈漁業方面，精進鬼頭刀產業鏈：針對參與「台灣新港鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）」的經營者，提供冷鏈設施（備）補助，每船最高補助50%（上限300萬元）；運輸設備每輛補助50%（上限200萬元）。同時，為接軌國際，輔導FIP船隊取得「海洋管理委員會（MSC）」認證，每案補助最高750萬元；通過歐盟衛生評鑑，每船一次性獎勵最高5萬元。

針對遠洋漁船取得海洋管理委員會（MSC）認證補助每案最高750萬元；亦考量MSC認證涵蓋捕撈及產銷供應鏈，將補助對象擴大至加工、進出口與經銷業者，每項計畫最高補助20萬元。為鼓勵拓展歐盟等多元市場，遠洋漁船取得甲類外銷登錄衛生評鑑的獎勵，每船10萬元。此外，為穩定市場供需，辦理「遠洋漁船漁獲物凍儲補貼」每公斤補貼2元（每船上限100公噸，最高20萬元）。

養殖漁業方面，針對吳郭魚、鱸魚等受影響魚種的產地漁會，推動冷鏈設施（備）新建與升級，補助基準在既有基礎上再加碼10%，冷凍廠補助最高達60%、製冰廠最高達80%。另為穩定供應鏈，新增產銷合作獎勵，簽訂合約者每戶最高獎勵18萬元。為鼓勵生產高價值產品，放養優質吳郭魚、鱸魚種苗，補助額外加碼至最高4萬元及20萬元。

若進一步生產大規格魚貨（每尾1200公克以上），可在合約基礎上再加碼獎勵最高20萬元；具備產銷履歷者，可再添2萬元獎勵。此外，吳郭魚、鱸魚、虱目魚等出口型態提供獎勵，條凍最高每公斤10元，切片最高每公斤44元；鬼頭刀最高每公斤33元；魷魚最高每公斤33元；觀賞水族活魚最高每公斤100元。