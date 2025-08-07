北捷電扶梯故障、松山機場停電 台電說明原因「目前供電正常」

台北捷運今天下午5時左右，南京復興往松山新店線方向的電扶梯故障，導致不少民眾卡在轉乘月台間。台電稍晚表示，經查為新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路造成瞬間電壓壓降導致，目前供電正常。

民眾在社群平台傳上影片，在下午5時左右，南京復興往松山新店線方向，有電扶梯故障。影片中，看到北捷工作人員出面引導，但由於快到下班時間，因此不少民眾卡在平台上。

北捷在留言區表示，下午5時受到台電端電壓壓降影響，文湖線南京復興站往松山新店線方向一部電扶梯暫停運轉，經維修人員檢修，已於傍晚6時許開放旅客使用。

北捷表示，在處理期間，現場擺放公告並現場派員引導。

台電表示，有關松山機場停電事故，經查為新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路造成瞬間電壓壓降，導致松山機場、北捷、遠傳總公司等地用電短暫閃爍，目前供電正常。