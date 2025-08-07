快訊

美籍女子來台旅行帶手槍入境...到景點趴趴走 出境前安檢才被發現

聽新聞
0:00 / 0:00

北捷電扶梯故障、松山機場停電 台電說明原因「目前供電正常」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台電表示，經查為新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路造成。圖／擷取自網路
台電表示，經查為新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路造成。圖／擷取自網路

台北捷運今天下午5時左右，南京復興往松山新店線方向的電扶梯故障，導致不少民眾卡在轉乘月台間。台電稍晚表示，經查為新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路造成瞬間電壓壓降導致，目前供電正常。

民眾在社群平台傳上影片，在下午5時左右，南京復興往松山新店線方向，有電扶梯故障。影片中，看到北捷工作人員出面引導，但由於快到下班時間，因此不少民眾卡在平台上。

北捷在留言區表示，下午5時受到台電端電壓壓降影響，文湖線南京復興站往松山新店線方向一部電扶梯暫停運轉，經維修人員檢修，已於傍晚6時許開放旅客使用。

北捷表示，在處理期間，現場擺放公告並現場派員引導。

台電表示，有關松山機場停電事故，經查為新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路造成瞬間電壓壓降，導致松山機場、北捷、遠傳總公司等地用電短暫閃爍，目前供電正常。

台電 汐止 電扶梯 台北捷運 松山機場

延伸閱讀

北捷可借輪椅到桃捷了 民團點出還有這些「斷層」

影／疑失蹤移工…驚悚掛20樓高壓電纜亡 台電、消防今著裝爬電塔救援

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

北捷借輪椅出站難…作家嘆和高捷無縫接軌成「兩個世界」

相關新聞

今年首例中國大陸移入屈公病 台中40多歲女赴廣東返台確診

中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，疾管署今公布天我國今年首例自中國大陸境外移入的屈公病病例，個案為中部4旬女子，7月至廣東省...

影／松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」 民航局回應了

松山機場今晚傳出大跳電，導致班機檢修延誤約26分鐘，不少現場民眾感到錯愕。據了解，這次停電狀況屬於區域性跳電，不只有發生...

高溫上看36度！熱低有機會成颱 周末變天各地有雨

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，但周末起水氣將增加，中央氣象署預報員張竣堯表示，周六前各地都是晴朗的好天氣，但周日至下周二...

川普將課藥品250%關稅！專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

美國總統川普藥品關稅不斷出招，日前喊出要對藥品課徵200%稅率，最新說法則是分階段課徵最高250%關稅。有專家認為，國內...

日本氣象廳：新颱「楊柳」即將形成 5天後朝台灣東南方海面而來

日媒7日報導，今年第11號颱風「楊柳」即將形成，根據日本氣象廳當晚最新預測，關島附近的熱帶性低氣壓將朝台灣海面而來，暴風...

吃藥控制但心臟越來越沒力 59歲老菸槍植心臟輔助器獲重生

59歲紀姓男子有抽菸習慣，最多一天抽上3包菸，15年前罹心臟病，雖有吃藥控制，但心臟越來越沒力，導致嚴重心臟衰竭，心臟功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。