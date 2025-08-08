聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／工作45載後退休 王者獅子缺連結

聯合報／ 文／虎寶昌（嘉義東區）
王者獅子虎虎生風，迎向未來。圖／虎寶昌提供
王者獅子虎虎生風，迎向未來。圖／虎寶昌提供

我是壬寅年的虎寶，今年測得動物為「王者獅子」，預定明春提早退休。同事們大都勸我三思，除了頷首，我只能傻笑謝謝他們的美意。因為我自18歲建教合作入行以來已有45載，一晃眼，竟已走入初老的門檻。

回首過往，總在職場與家庭之間奔波穿梭，滿腦子想著如何成為業績出色的好員工、仰事俯畜的好丈夫，還得是無微不至的好爸爸、孝順懂事的好兒子…，為了達到這些看似理所當然的「標準答案」，我幾乎傾盡了所有時間與心力，無怨無悔。

台灣經濟起飛的年代，我和同學朝著「村村有電話」的目標勤勉於學，以竟全功，還常常把挺立於電桿上師傅要求的「力霸(日語)」誤聽錯遞「羅賴把(日語)」，鬧笑話出糗不少。

後來科普，轉內勤的我半工半讀進修專校，通過高普考自然加薪升等，繼而調派行銷部門，日子像一張張永無止境的周報，數據排名皆是責任，工作壓力可想而知。

5項核心能力中，我的社會連結準備最不足。素來個性木訥的我，不擅應酬交際，經常遭長官數落：機械比人更好溝通吧？暗暗叫苦，因此退休後我準備移除斜槓，專職居服(已考證照)工作，畢竟人生若要過得精彩，社會連結很重要，除了傳承經驗貢獻所長，更有助於自我成長實踐。王者獅子虎虎生風，迎向未來！

獅子 斜槓 自我成長

延伸閱讀

自信爆棚…5星座「我是天才」！天蠍早看穿、獅子等人誇、他無師自通

四星座未來三年財運大開！金牛、巨蟹上榜 買房「下好離手」

影／無法去東非看動物大遷徙 羅智強送趙少康獅子圖片陪投票

彰化前獅子會長變車手詐千萬 「樂善好施」當上訴理由...法官改判了

相關新聞

今年首例中國大陸移入屈公病 台中40多歲女赴廣東返台確診

中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，疾管署今公布天我國今年首例自中國大陸境外移入的屈公病病例，個案為中部4旬女子，7月至廣東省...

影／松山機場大跳電！乘客錯愕「現場黑一片」 民航局回應了

松山機場今晚傳出大跳電，導致班機檢修延誤約26分鐘，不少現場民眾感到錯愕。據了解，這次停電狀況屬於區域性跳電，不只有發生...

高溫上看36度！熱低有機會成颱 周末變天各地有雨

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，但周末起水氣將增加，中央氣象署預報員張竣堯表示，周六前各地都是晴朗的好天氣，但周日至下周二...

健康主題館／現代文明病「眩暈症」 病因不同治療不同

時常感覺頭暈目眩，甚至出現臉色蒼白、惡心嘔吐、血壓低等狀況，可能罹患現代文明病「眩暈症」，也可能是姿勢性低血壓作怪，或是...

川普將課藥品250%關稅！專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

美國總統川普藥品關稅不斷出招，日前喊出要對藥品課徵200%稅率，最新說法則是分階段課徵最高250%關稅。有專家認為，國內...

巴金森最愛問／陪爸媽抗巴金森 子女是最關鍵戰力

父親節聚餐，與父母不同住的李先生發現，爸爸走路和動作都變得緩慢，拿筷子的手隱約也有點顫抖，「爸爸真的年紀大了」。心裡不禁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。