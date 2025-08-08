健康你我他／工作45載後退休 王者獅子缺連結

我是壬寅年的虎寶，今年測得動物為「王者獅子」，預定明春提早退休。同事們大都勸我三思，除了頷首，我只能傻笑謝謝他們的美意。因為我自18歲建教合作入行以來已有45載，一晃眼，竟已走入初老的門檻。

回首過往，總在職場與家庭之間奔波穿梭，滿腦子想著如何成為業績出色的好員工、仰事俯畜的好丈夫，還得是無微不至的好爸爸、孝順懂事的好兒子…，為了達到這些看似理所當然的「標準答案」，我幾乎傾盡了所有時間與心力，無怨無悔。

台灣經濟起飛的年代，我和同學朝著「村村有電話」的目標勤勉於學，以竟全功，還常常把挺立於電桿上師傅要求的「力霸(日語)」誤聽錯遞「羅賴把(日語)」，鬧笑話出糗不少。

後來科普，轉內勤的我半工半讀進修專校，通過高普考自然加薪升等，繼而調派行銷部門，日子像一張張永無止境的周報，數據排名皆是責任，工作壓力可想而知。

5項核心能力中，我的社會連結準備最不足。素來個性木訥的我，不擅應酬交際，經常遭長官數落：機械比人更好溝通吧？暗暗叫苦，因此退休後我準備移除斜槓，專職居服(已考證照)工作，畢竟人生若要過得精彩，社會連結很重要，除了傳承經驗貢獻所長，更有助於自我成長實踐。王者獅子虎虎生風，迎向未來！