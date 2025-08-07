爭議包裹常遭退貨　交通部研擬提高手續費或停送

快訊

中央社／ 台北7日電

網購詐騙與幽靈包裹頻傳，交通部今天說，除請業者設境外爭議包裹退貨退款機制、維護消費者權益，對常遭退貨爭議託運人，研議停託或提高退貨手續費。

詐騙手法層出不窮，有民眾未網購卻收到陌生號碼的超商取貨簡訊，通知商品已送抵超商門市，但付款取貨後才發現是幽靈包裹。根據內政部警政署刑事警察局統計，113年度假網路拍賣（購物）詐欺案件逾1.7萬件，但破獲率僅45.36%，財損金額共新台幣14億4975萬餘元。

根據審計部最新總決算報告指出，政府已訂定阻詐策略以遏止網路購物詐欺案件，但爭議跨境包裹未建立高風險寄件人追蹤與查察機制，且尚未研議透過技術及法律面向等措施解決爭議包裹問題。

另一方面，經營代收貨款業務貨運、物流、快遞業者爭議包裹直接退款機制有欠完備，不利阻斷爭議包裹流通管道及保障消費者權益。

交通部公路局表示，所轄管貨運業者目前有新竹物流、統一速達、台灣宅配通、台灣順豐、嘉里大榮等5家業者有辦理境外包裹代收貨款服務，已督導、要求業者建立境外爭議包裹退貨退款機制，民眾遇境外包裹代收貨款爭議（詐騙）案件時，在收到包裹後7天內向貨運業者反映，即可無條件辦理退貨退款作業。

針對經常性遭退貨爭議包裹託運人，公路局指出，研議建立停止託運或提高退貨手續費等機制，因涉及運送方與託運方雙方約定契約，將蒐集各貨運業者意見，據以研議建立相關機制，以提升防堵成效。

