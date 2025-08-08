聽新聞
以為只是青春痘 「化膿性汗腺炎」讓身上10處爆膿

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
化膿性汗腺炎易長在腋下、屁股、鼠蹊部、乳房下緣等部位。記者廖靜清／攝影
37歲小穎，從青春期開始，身上反覆長痘痘並流膿，以為只是青春痘或粉瘤，多次就醫被診斷為青春痘。「怎麼治都治不好，吃藥、看中醫、手術都沒效。」他說，最嚴重曾一天超過10處爆膿，痛不欲生；20年後才確診是「化膿性汗腺炎」，對症下藥後才重拾生活品質。

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚保健及外科主任廖怡華表示，化膿性汗腺炎是一種慢性發炎性皮膚疾病，原因與免疫系統失調有關。這種病症與青春痘、粉瘤相似，容易長在腋下、屁股、鼠蹊部、乳房下緣等部位，有些患者會求診整形外科、婦科、感染科等，平均延誤7.2年才確診。

廖怡華指出，化膿性汗腺炎會反覆發作、化膿流汁、散發異味，並形成纖維化的疤痕，造成生活、社交及工作困擾。「手術」是主要治療策略，膿包切開與引流可緩解急性發作的疼痛，但復發率將近100%。而全面性切除手術的復發率低，術後傷口需照顧及復原時間，可能產生感染、出血等術後併發症。

台灣皮膚科醫學會秘書長、台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，化膿性汗腺炎的發生原因與遺傳、肥胖、抽菸有關，可發生於任何年齡，以20歲前後的年輕人較常見。臨床統計，台灣病患男女比率約6：4，好發於腋下、頭皮、臀部、腹股溝、肛門周圍、生殖會陰部與女性乳房下方等部位。

化膿性汗腺炎可依嚴重度分為3期，若僅有單一或多個疼痛性結節，且尚未出現疤痕或瘻管者，屬於輕度；若各個膿腫間已彼此串連形成瘻管且反覆發作、有疤痕，則屬於中度；一旦所有病灶彼此融合綿延時，瘻管串連就像「蟻窩」，則已邁入重度，治療難度大增。

今年7月生物製劑納入健保，根據臨床診療共識建議，對於中重度患者，若經接受全身性抗生素治療12周後無明顯改善，應評估使用生物製劑，並視個別情況搭配外科手術治療。廖怡華說，生物製劑為中重度化膿性汗腺炎病友迎來新曙光，能夠抑制發炎，有效緩解疼痛。

手術 健保 青春 皮膚科

