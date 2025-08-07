高溫上看36度！熱低有機會成颱 周末變天各地有雨

明天各地仍為多雲到晴的好天氣，但周末起水氣將增加，中央氣象署預報員張竣堯表示，周六前各地都是晴朗的好天氣，但周日至下周二受到熱帶性低氣壓TD14影響，水氣增加，午後雷陣雨範圍擴大，而該熱帶性低氣壓還有機會增強成颱風，但實際成颱時間點及強度還需觀察。

張竣堯說，今天下午2時關島附近海面的熱帶擾動生成為熱帶性低氣壓TD14，其距離鵝鑾鼻約2810公里，未來以西北西轉西北方向前進，下周有機會接近台灣，屆時台灣周邊水氣將會增加，且有機會增強為颱風，但成颱時間及強度還需觀察。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明天是父親節，天氣狀況與今天類似都是太平洋高壓環境。明（8日）各地為多雲到晴的好天氣，但受到菲律賓東方海面低氣壓影響，東南部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏及其他山區有局部短暫雷陣雨。

周六（9日）午後雷陣雨範圍擴大至大台北、中南部地區；周日至下周二（10至12日）受到熱帶性低氣壓影響，水氣增加，各地上半天多雲到晴，午後雷雨擴大至西半部及東北部，其他山區也有局部短陣雷陣雨，中部以北、其他山區有局部大雨，清晨至上午嘉義以南有零星短暫陣雨或雷雨。

下周三、下周四（13、14日）水氣較多，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，清晨至上午中南部沿海也有局部零星短暫陣雨。

溫度部分，張竣堯表示，周六前都是晴朗穩定的好天氣，各地高溫約32至35度，大台北地區、南部山區高溫上看36度，周日因水氣增加、雲量增多，各地高溫略降至30到34度，感受還是偏悶熱。