巴金森最愛問／陪爸媽抗巴金森 子女是最關鍵戰力

父親節聚餐，與父母不同住的李先生發現，爸爸走路和動作都變得緩慢，拿筷子的手隱約也有點顫抖，「爸爸真的年紀大了」。心裡不禁感嘆了起來。沒想到父親後來自行就醫，竟被診斷為腦神經退化疾病─巴金森病。這突如其來的消息，讓李先生頓時茫然，不知該如何陪伴父親與退化疾病對抗。

台中童綜合醫院神經內科主治醫師張翔宇分享，臨床觀察有些子女是隔一陣子回家，驚訝發現父母與過往不大一樣，如開朗的個性變得憂鬱、走路變慢，跟不上家人的腳步等，帶著父母到神經內科就醫，才發現罹患了巴金森病。

張翔宇說，目前巴金森病有多種藥物可以協助維持正常生活功能，初期穩定用藥，動作緩慢、僵硬顫抖的症狀都可獲得改善，維持數年正常的生活，疾病中後期也有手術治療的選項。因此，子女一旦聽到父母確診，最重要的是調整自我心態，做好陪父母長期抗戰的準備。

子女耐心陪伴 父母信心來源

當父母開始接受巴金森的藥物治療，子女陪同回診時常會反應藥效不佳。張翔宇解釋，為了延長藥物可控制疾病的時間，一般會先從較輕的多巴胺藥物或多巴胺接受體促效劑開始用藥，同時觀察患者對藥物的反應，逐步調整使用藥物。

張翔宇說，有的患者會合併出現如憂鬱、便祕、低血壓、睡不好等非動作障礙症狀；或用藥後有太強烈的副作用，如異動症、衝動症狀等，都要配合門診調整藥物，找到症狀與副作用的平衡，以整體改善患者的生活。這時子女有用藥觀念並耐心地陪伴，更有助父母有信心地接受治療。

張翔宇建議，子女若是和罹患巴金森病的父母同住，首要做的是協助按時服藥，其次是盡量詳細記錄用藥時間、藥效的變化，記錄不限於核心的症狀，即使是情緒低落等小細節也都可以記下來，回診時讓醫師參考，更有利精準調整藥物。

他強調，巴金森病愈早用藥，在治療上愈有幫助。藥物治療外，可以積極陪伴父母去做過往喜歡做的事，不要因為罹病就放棄原先的生活，協助保留良好的身心品質，也可說是給父母親很好的節日禮物。