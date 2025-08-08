健康主題館／現代文明病「眩暈症」 病因不同治療不同

時常感覺頭暈目眩，甚至出現臉色蒼白、惡心嘔吐、血壓低等狀況，可能罹患現代文明病「眩暈症」，也可能是姿勢性低血壓作怪，或是感冒引起前庭神經炎而眩暈，還可能罹患了梅尼爾氏症。

新光醫院耳鼻喉科主治醫師徐英碩表示，民眾若突然感覺天旋地轉，極可能是眩暈發作，引發眩暈原因很多，以良性陣發性姿勢性眩暈，又稱為「耳石脫落症」最為常見。眩暈的治療，則依不同病因、症狀，給予不同治療。

一般人往往不會分辨頭暈與眩暈的不同，徐英碩說，眩暈是內耳不平衡所致，患者常會感覺天旋地轉；頭暈則是自己沒有旋轉感覺，但感覺天花板、地板在旋轉，甚至可能會失去意識，建議就醫診斷搭配適合治療方式。此外，偏頭痛患者也可能因大腦血管收縮引起眩暈，但不容易辨別，甚至是腦中風也可能引起眩暈，需經醫師進一步診斷。

常見眩暈3大原因

1.耳石脫落症 頭位變換引發

耳石脫落症常因年齡增長或頭部曾受過外傷，造成主管身體平衡的內耳前庭上的耳石掉落所致。耳石脫落後，會在內耳淋巴液中流動，一旦頭位快速變換位置，例如在床上翻身或從躺下姿勢改變為坐起來的姿勢時，半規管內的耳石會滾動，帶動內耳淋巴液流動、刺激前庭系統，因而產生天旋地轉的眩暈，眩暈持續數秒至1分鐘就會緩解。

治療：耳石復位術

耳石脫落症引起的眩暈，一年四季都可能發生，致病原因是耳石脫落，因此，必須在醫師協助下，以耳石復位術讓耳石復位，藉由一系列頭部轉動的姿勢，讓耳石轉動到不會移動的地方，緩解眩暈症狀。

2.前庭神經炎 影響身體平衡

天氣變化時容易罹患感冒，如果感冒等病毒侵犯內耳前庭神經，會導致前庭神經炎，前庭發炎就會影響身體平衡，引起眩暈。此種眩暈往往是突如其來的，持續時間長達數小時至數天，常合併較嚴重的惡心、嘔吐，但不會影響聽力。

治療：避免感冒

前庭神經炎引起的眩暈常發生在秋冬季節，應與氣溫降低、天氣變化有關，這時應注意保養，避免感冒等，降低前庭神經遭到感染的機會。

3.梅尼爾氏症 暈反覆發作

若眩暈時常反覆發作，合併耳悶、耳脹、耳鳴三大症狀，持續時間長達幾個小時之久，就應是罹患梅尼爾氏症，其致病原因為內耳淋巴液循環不佳，造成淋巴水腫，病情嚴重時，甚至影響聽力，引起失聰。

徐英碩說，梅尼爾氏症誘發原因，常見與飲食有關，包括優酪乳、牛奶，或臘肉、醬瓜等醃製及高鹽食物，以及濃茶、可樂、巧克力等，均容易讓內耳循環變差，且女性患者多於男性，可能是基因遺傳、女性荷爾蒙，以及女性情緒容易緊張、焦慮有關。

治療：注意飲食、藥物治療

梅尼爾氏症的眩暈症也是與天冷有關，此時前庭淋巴液循環不佳，將以消水腫的藥物治療，讓淋巴液順利排出，但患者平時應注意飲食，避免吃優酪乳、牛奶、醃製及高鹽食物等。